Я так скучив: Потап захопив "крутим" фото з підрослим сином-красенем
Потап разом з сином Андрієм завітав на прем'єрний показ нової української комеді від свого друга Юрія Горбунова "Скажене весілля 3". До речі, репер разом з колегами записав і виконав атмосферний саундтрек до фільму. У столичному кінотеатрі зібрався акторський склад картини, включаючи режисера і виконавця однієї з ролей Юрія Горбунова, а підтримати його прийшла дружина Катя Осадча в спокусливому вбранні.
Потап ж для виходу у світ вибрав total black образ, що складається з блузки, джинсів і шкіряної куртки. Андрій одягнув модний бомбер і здивував дорослим виглядом. Фотозвіт можна побачити на сторінці артиста в Instagram.
"Я так скучив за поп-корном і великим українським екраном!" - зізнався Потап.
Потап з сином Андрієм сходили на показ української комедії (фото: instagram.com/realpotap)
Леся Нікітюк не втрималася і прокоментувала фото: "Які файні хлопці". Інші коментатори зазначили, що Андрій дуже схожий на свою маму Ірину Горову і засипали його компліментами.
- Ой, які крутиші!
- Татова гордість!
- Класні
- Красень
- Синок дуже схожий на свою маму
- Классне фото!
- Дорослий вже синочок
- Хлопець підріс. Симпатяга!
- Весь в тата
До речі, Андрій недавно приїжджав в гості до зіркового тата і навіть разом з ним встиг покататися на сніговій гірці. Компанію їм склала Настя Каменських.
Потап з дружиною і самі не проти погратися в снігу в морозний день.