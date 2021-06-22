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Тотальный Тулум: в Киеве отгремели "Белые ночи" (фото)

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Киев, Вторник 22 июня 2021 18:05
Тотальный Тулум: в Киеве отгремели "Белые ночи" (фото) Фото: фестиваль WHITE NIGHTS прошел в Киеве (Илья Колотий / пресс-служба)
Автор: Lite

Фестиваль WHITE NIGHTS ("Белые ночи") вернулся в Киев феерично красиво и колоссально масштабно. 100 звезд на сцене. Юля Юрина, Maneken, Анатолий Анатолич, Позитив и другие селебритис - среди гостей. Подарки, угощения и арт-активности.

Так, как "Белые ночи" спустились на Киев 18 и 19 июня, еще не было никогда. Они превратили Арт-завод "Платформа" и даже гостей фестиваля в настоящее произведение искусства.

Как прошел один из самых ярких фестивалей этого лета - смотрите на Lite.

В этом году на фестивале было шесть сцен вместо привычных пяти. Каждая из них отличалась особенной атмосферой и как никогда фееричным и эксклюзивным оформлением.

На этот раз к фантазийному декору фестивальных сцен приложили руку известнейшие художники со всех уголков Украины.

Ну а настоящими богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музыканты. На фестивале выступили более 100 артистов.

Каждый из них неистово заряжал пространство фестиваля, а гости в эйфории кочевали от сцены к сцене, перемещаясь в разные миры.

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Анатолий Анатолич (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Леся Ригорчук (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Серж Пайе (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Позитив (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Орест Мурий (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

INGRET (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Mozgi (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Юля Юрина (фото: Максим Клименко / пресс-служба фестиваля)

Посетителям фестиваля, к слову, скучать было некогда. О чем свидетельствуют эти фото:

Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)Тотальный Тулум: в Киеве отгремели &quot;Белые ночи&quot; (фото)

Фестиваль "Белые ночи" в 2021 году (фото: Дмитрий Головченко)

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