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Тотальний Тулум: у Києві відгриміли "Білі ночі" (фото)

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 18:05
Тотальний Тулум: у Києві відгриміли "Білі ночі" (фото) Фото: фестиваль WHITE NIGHTS пройшов у Києві (Ілля Колотій / прес-служба)
Автор: Lite

Фестиваль WHITE NIGHTS ("Білі ночі") повернувся до Києва феєрично красиво і колосально масштабно. 100 зірок на сцені. Юля Юріна, Maneken, Анатолій Анатоліч, Позитив та інші селебрітіс - серед гостей. Подарунки, частування та арт-активності.

Так, як "Білі ночі" спустилися на Київ 18 і 19 червня, ще не було ніколи. Вони перетворили Арт-завод" Платформа " і навіть гостей фестивалю на справжній витвір мистецтва.

Як пройшов один з найяскравіших фестивалів цього літа - дивіться на Lite.

Цього року на фестивалі було шість сцен замість звичних п'яти. Кожна з них відрізнялася особливою атмосферою і як ніколи феєричним і ексклюзивним оформленням.

До фантазійного декору фестивальних сцен доклали руку найвідоміші художники з усіх куточків України.

Ну а справжніми богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музиканти. На фестивалі виступили понад 100 артистів.

Кожен з них несамовито заряджав простір фестивалю, а гості в ейфорії кочували від сцени до сцени, переміщаючись в різні світи.

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Анатолій Анатоліч (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Леся Ригорчук (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Серж Пайє (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Позитив (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Орест Мурий (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

INGRET (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Mozgi (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Юля Юріна (фото: Максим Клименко / прес-служба фестивалю)

Відвідувачам фестивалю, до слова, нудьгувати було ніколи. Про що свідчать ці фото:

Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)Тотальний Тулум: у Києві відгриміли &quot;Білі ночі&quot; (фото)

Фестиваль "Білі ночі" в 2021 році (фото: Дмитро Головченко)

Раніше ми писали про те, що у Львові пройде один з найбільших джазових фестивалів Leopolis Jazz Fest 2021.

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