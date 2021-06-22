Тотальний Тулум: у Києві відгриміли "Білі ночі" (фото)

Фестиваль WHITE NIGHTS ("Білі ночі") повернувся до Києва феєрично красиво і колосально масштабно. 100 зірок на сцені. Юля Юріна, Maneken, Анатолій Анатоліч, Позитив та інші селебрітіс - серед гостей. Подарунки, частування та арт-активності.

Так, як "Білі ночі" спустилися на Київ 18 і 19 червня, ще не було ніколи. Вони перетворили Арт-завод" Платформа " і навіть гостей фестивалю на справжній витвір мистецтва.