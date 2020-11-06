Украинский пианист показал фантастический клип, снятый в заснеженных Альпах

Евгений Хмара для съемок видео "In the Sky" взобрался на высоту 2000 м

Презентуя свой новый 5-й альбом, композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара одновременно представил публике необычный видеоклип. На фоне величественных Альп и заснеженных деревьев, на самом пике одной из горы, укромно стоит черный рояль, за которым маэстро, несмотря на холод и снег, чувственно исполняет свою авторскую композицию "In the Sky".

"Я давно мечтал поднять рояль в горы и сыграть над облаками. Воплотиться моей идее помогли владельцы лыжного курорта в Австрии. Предложение поступило спонтанно, и мы, недолго думая, собрали вещи и поехали всей съемочной группой в Альпы. Это было начало марта, пасмурная погода, сильный туман. Так как мы приехали всего на четыре дня, для нас это была лотерея - будет просветление или нет. Но нам повезло, Вселенная поспособствовала нашей затее, и солнце выглянуло. Таким образом, за два дня съемок мы успели отснять потрясающие кадры", - говорит Евгений.

Евгений Хмара (фото: пресс-служба артиста)

Сложнее всего было поднять рояль на высоту 2000 метров.

"Сначала мы долго поднимались на фуникулере до верхней станции курорта, затем на лыжах и снегоходах. Ратраки (автомобили, которые расчищают склоны для лыжников) все это время везли на ковше рояль", - делится музыкант.

Хмара признается: было очень холодно, но ему пришлось играть в сценическом костюме - не мог надеть даже шапку или перчатки!

Евгений Хмара (фото: пресс-служба артиста)

"В конце съемок пальцы рук практически не чувствовал. Но моя команда всегда находилась рядом, и ребята поджидали меня с горячим чаем и теплой одеждой, чтобы я хотя бы на несколько минут мог согреться. Плюс ко всему, нам очень повезло успеть снять этот клип прямо перед закрытием границ. Мы вернулись в Украину, и буквально на следующий день был объявлен карантин. Все сложности и неудобства стоили того, ведь нам удалось показать в клипе невероятную, суровую красоту природы и ее гармонии в музыке", - резюмировал артист.

Евгений Хмара снял невероятно красивый клип в Альпах

Ранее Евгений Хмара поразил мощным исполнением гимна Украины перед матчем нашей сборной с испанцами.