Український піаніст показав фантастичний кліп, знятий у засніжених Альпах

Євген Хмара для зйомок відео "In the Sky" піднявся на висоту 2000 м

Презентуючи свій новий 5-й альбом, композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара одночасно представив публіці незвичайний відеокліп. На тлі величних Альп і засніжених дерев, на самому піку однієї з гір, затишно стоїть чорний рояль, за яким маестро, незважаючи на холод і сніг, чуттєво виконує свою авторську композицію "In the Sky".

"Я давно мріяв підняти рояль в гори і зіграти над хмарами. Втіленню моєї ідеї допомогли власники лижного курорту в Австрії. Пропозиція надійшла спонтанно, і ми, не довго думаючи, зібрали речі і поїхали всією знімальною групою в Альпи. Це був початок березня, хмарно, сильний туман. Оскільки ми приїхали всього на чотири дні, для нас це була лотерея - буде просвітлення чи ні. Але нам пощастило, Всесвіт посприяв нашому задуму, і сонце врешті-решт з’явилося. Таким чином, за два дні зйомок ми встигли відзняти приголомшливі кадри", - каже Євген.

Євген Хмара (фото: прес-служба артиста)

Найскладніше було підняти рояль на висоту 2000 метрів.

"Спочатку ми довго піднімалися на фунікулері до верхньої станції курорту, потім на лижах і снігоходах. Ратраки (автомобілі, які розчищають схили для лижників) весь цей час везли на ковші рояль", - ділиться музикант.

Хмара зізнається: було дуже холодно, але йому довелося грати у сценічному костюмі - не міг надіти навіть шапку або рукавички!

Євген Хмара (фото: прес-служба артиста)

"В кінці зйомок пальці рук практично не відчував. Але моя команда завжди перебувала поруч. Хлопці чекали на мене з гарячим чаєм і теплим одягом, щоб я хоча б на декілька хвилин міг зігрітися. Плюс до всього, нам дуже пощастило встигнути зняти цей кліп прямо перед закриттям кордонів. Ми повернулися в Україну, і буквально наступного дня був оголошений карантин. Всі складнощі та незручності були того варті, адже нам вдалося показати в кліпі неймовірну, сувору красу природи і її гармонію в музиці", - резюмував артист.

Євген Хмара зняв неймовірно красивий кліп в Альпах

Раніше Євген Хмара вразив потужним виконанням гімну України перед матчем нашої збірної з іспанцями.