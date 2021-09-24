"Звездные войны", "Игра престолов" и Marvel: топ персонажей на уникальной выставке в Киеве

10 сентября в первом павильоне ВДНХ открылась выставка "Галерея стальных фигур" , где представлена ​​почти сотня уникальных экспонатов из железа. Уникальность в том, что эти фигуры созданы вручную из тормозных колодок, цепей и других подобных деталей. Экспозиция наглядно демонстрирует, как металлолому можно подарить вторую жизнь, превратив его в произведение искусства. Каждый экспонат - это тысячи элементов и долгие месяцы ручного труда.

Результат работы мастеров действительно завораживает, и подтверждение тому - ажиотаж, которым выставка сопровождалась в Варшаве и Берлине. Теперь "Галерея стальных фигур" будет поражать украинцев - до 6 февраля 2022 года.

Герои мультфильмов

Шрек, Гарфилд, Сид из "Ледникового периода" - на выставке собраны самые популярные персонажи мультфильмов, чтобы каждый мог встретить своего любимого героя.

Поэтому здесь можно сфотографироваться со Шреком и его приятелями - ослом и котом в сапогах. А также сделать селфи с Гарфилдом или попозировать на фоне Пумбы из любимого мультика детства - "Король Лев".

Кстати, в зале малыши могут посмотреть мультфильмы и сравнить, насколько стальные фигуры похожи на своих прототипов. Для этого обустроили специальный мини-кинотеатр с мягким диваном, где можно удобно устроиться в компании друзей.

В Киеве проходит выставка "Галерея стальных фигур" (фото: ВДНГ)

Фантастические персонажи

"Давным-давно в далекой-далекой галактике..." - узнали фразу? Да, это часть начальных титров "Звездных войн". Под легендарную киносагу в Галерее стальных фигур отвели отдельную зону, поэтому готовьтесь к встрече с огромным Чубаккой, мастером Йодой, штурмовиками, работами R2-D2 и C-3PO.

В этой же локации можно заметить еще одного известного киночужака - героя фильма "Пришелец" Стивена Спилберга 1982 года.

Далее - к жителям Пандоры, персонажам научно-фантастического фильма "Аватар". Ну и, конечно, не обойдется без упоминания хитового сериала в жанре фэнтези - "Игра престолов". Каждый поклонник этой киноистории может почувствовать себя королем/королевой, сев в точную копию того самого трона.

В Киеве проходит выставка "Галерея стальных фигур" (фото: ВДНГ)

Супергерои и суперзвезды

Самых известных супергероев организаторы также не обошли вниманием. Поэтому в первом павильоне ВДНГ до февраля поселились Бэтмен, Человек-паук, Капитан Америка, Хеллбой и Робокоп.

Что касается суперзвезд, то в стенах выставки можно увидеть скульптуры, посвященные таким известным личностям, как Мэрилин Монро и Майкл Джексон.

В Киеве проходит выставка "Галерея стальных фигур" (фото: ВДНГ)

Скоростные автомобили и мотоциклы

Отдельный зал посвящен самым крутым машинам в истории. Здесь разместились полноразмерные копии суперкаров Lamborghini Aventador J, Mercedes-Benz SLS AMG и гиперкара Bugatti Veyron. Также среди экспонатов - Jeep Willys, американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны. Ну а для фанатов научно-фантастической трилогии "Назад в будущее" подготовили особое удовольствие - возможность посидеть в том самом "Делориане" - авто для путешествий во времени. Кстати, сесть можно не только в него, но и в каждую машину и мотоцикл выставки. Например, на копию мотоцикла, созданного в коллаборации дэт-метал-группы Behemoth и производителя кастомных мотоциклов Game Over Cycles.

Всего на выставке представлено более 10 различных моделей автомобилей и мотоциклов, а общее количество экспонатов - около 100. Каждый из них можно трогать, поэтому для безопасности посетителей раз в час скульптуры дезинфицируют.

В Киеве проходит выставка "Галерея стальных фигур" (фото: ВДНГ)

"Галерея стальных фигур" - это невероятное путешествие по Вселенной, истории и культуре. Общая площадь экспозиции составляет почти 2000 квадратных метров, поэтому что-то интересное для себя здесь найдет как маленький фанат Диснея, так и взрослый поклонник скоростных авто.

В Киеве проходит выставка "Галерея стальных фигур" (фото: ВДНГ)