"Зоряні війни", "Гра престолів" та Marvel: топ персонажів на унікальній виставці в Києві

10 вересня в першому павільйоні ВДНГ відкрилася виставка "Галерея сталевих фігур" , де представлено майже сотню унікальних експонатів із заліза. Унікальність у тому, що ці фігури створено вручну з гальмівних колодок, ланцюгів та інших подібних деталей. Експозиція наочно демонструє, як брухту можна подарувати друге життя, перетворивши його на витвір мистецтва. Кожен експонат - це тисячі елементів та довгі місяці ручної праці.

Результат роботи майстрів дійсно заворожує, і підтвердження тому - ажіотаж, яким виставка супроводжувалась у Варшаві та Берліні. Тепер "Галерея сталевих фігур" вражатиме українців - до 6 лютого 2022 року.

Герої мультфільмів

Шрек, Гарфілд, Сід із "Льодовикового періоду" - на виставці зібрали всіх найпопулярніших персонажів мультфільмів, щоб кожен міг зустріти свого улюбленого героя.

Тож тут можна сфотографуватися зі Шреком та його приятелями - ослом і котом у чоботях. А також зробити селфі з Гарфілдом або попозувати на фоні кумедних ведмедиків Гаммі чи Пумби з улюбленого мультика дитинства - "Король Лев".

До речі, у залі малеча може переглянути мультфільми й порівняти, наскільки сталеві фігури схожі на своїх прототипів. Для цього облаштували спеціальний мінікінотеатр із м’яким диваном, де можна зручно вмоститися у компанії друзів.

У Києві триває виставка "Галерея сталевих фігур" (фото: ВДНГ)

Фантастичні персонажі

"Колись давно у далекій-далекій галактиці…" - впізнали фразу? Так, це частина початкових титрів "Зоряних війн". Під легендарну кіносагу у "Галереї сталевих фігур" відвели окрему зону, тож готуйтеся до зустрічі з велетенським Чубаккою, майстром Йодою, штурмовиками, роботами R2-D2 й C-3PO.

У цій же локації можна помітити ще одного відомого кіночужинця - героя фільму "Прибулець" Стівена Спілберга 1982 року.

Далі - до жителів Пандори, персонажів науково-фантастичного фільму "Аватар". Ну і, звісно, не обійдеться без згадування хітового серіалу в жанрі фентезі - "Гра престолів". Кожен шанувальник цієї кіноісторії може відчути себе королем/королевою, сівши в точну копію того самого трону.

У Києві триває виставка "Галерея сталевих фігур" (фото: ВДНГ)

Супергерої та суперзірки

Найвідоміших супергероїв організатори також не оминули увагою. Тож у першому павільйоні ВДНГ до лютого оселилися Бетмен, Людина-павук, Капітан Америка, Хеллбой та Робокоп.

Щодо суперзірок, то у стінах виставки можна побачити скульптури, присвячені таким відомим особистостям, як Мерилін Монро та Майкл Джексон.

У Києві триває виставка "Галерея сталевих фігур" (фото: ВДНГ)

Швидкісні автомобілі та мотоцикли

Окрему залу присвячено найкрутішим машинам в історії. Тут розмістилися повнорозмірні копії суперкарів Lamborghini Aventador J, Mercedes-Benz SLS AMG й гіперкару Bugatti Veyron. Також серед експонатів - Jeep Willys, американський армійський автомобіль підвищеної прохідності часів Другої світової війни. Ну а для фанатів науково-фантастичної трилогії "Назад у майбутнє" підготували особливе задоволення - можливість посидіти в тому самому "Делоріані" - авто для подорожей у часі. До речі, сісти можна не тільки в нього, а й у кожну машину та мотоцикл виставки. Наприклад, на копію мотоцикла, створеного в колаборації дез-метал-гурту Behemoth та виробника кастомних мотоциклів Game Over Cycles.

Усього на виставці представлено понад 10 різних моделей авто та мотоциклів, а загальна кількість експонатів - близько 100. Кожен із них можна мацати, тому задля безпеки відвідувачів раз на годину скульптури дезінфікують.

У Києві триває виставка "Галерея сталевих фігур" (фото: ВДНГ)

"Галерея сталевих фігур" - це неймовірна мандрівка Всесвітами, історією та культурою. Загальна площа експозиції складає майже 2000 квадратних метрів, тож щось цікаве для себе тут знайде як маленький фанат Діснея, так і дорослий прихильник швидкісних авто.

У Києві триває виставка "Галерея сталевих фігур" (фото: ВДНГ)