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​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака

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Четверг 02 декабря 2021 09:01
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака Что на завтрак? (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что приготовить на завтрак, чтобы у мамы приготовление не отняло много времени, а дети, наравне со взрослыми, с удовольствием ели эту еду?

По мнению врача-педиатра Оксаны Эльхисси, дети должны завтракать всегда. Она поделилась в своем Instagram рецептом, который отлично выручает ее, когда нет времени на долгое приготовление. Этот завтрак отнимет всего 15 минут времени!

Я, как мама пятерых детей, поняла и приняла один факт: они хотят есть еду взрослых. Поэтому старайтесь завлекать их за семейный завтрак, рассказывай о пользе этого блюда. Расскажу вам рецепт нашего семейного завтрака, который обожают все. Что готовим? Шакшуку!

​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтракаПриготовить что-то полезное - и до сладостей дело не дойдет (фото: pexels.com)

Рецепт быстрого и полезного завтрака: шакшука

Необходимые ингредиенты

  • лук репчатый - 1 шт.,
  • чеснок - 1 зубчик,
  • перец сладкий - 1 шт. (можно по половинке разных цветов, так будет красивее и полезнее),
  • яйца - 3 шт.,
  • помидоры - 2 шт.,
  • зелень - укроп и петрушка по 1 среднему пучку,
  • приправы по вкусу.

​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтракаДомашняя шакшука (фото: instagram.com/dr.oksana_alhissi)

Как готовить

1. Лук нарезать мелко и припустить в растительном масле или масле гхи.

2. Добавить нарезанный полосками болгарский перец. Потушить минут 5 и добавить измельченный чеснок.

3. Помидоры нарезать маленьким кубиком. Добавить в сковороду. Присыпать любимыми специями (я использую немного черного перца).

4. Дать покипеть минут 5 и вбить сырые яйца, посолить по вкусу.

5. Готовить на небольшом огне до готовности яиц. Можно яйца перемешать с овощами, а можно оставить так.

Все! Семейный завтрак от семейного врача готов. Всем приятного аппетита.

Раньше нутрициолог назвала лучшие продукты для щитовидной железы.

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