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​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку

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Четвер 02 грудня 2021 09:01
​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданку Що на сніданок? (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що приготувати на сніданок, щоб у мами приготування не відняло багато часу, а діти, нарівні з дорослими, із задоволенням їли цю їжу?

На думку лікаря-педіатра Оксани Ельхіссі, діти повинні снідати завжди. Вона поділилася у своєму Instagram рецептом, який відмінно виручає її, коли немає часу на довгий приготування. Цей сніданок відніме всього 15 хвилин часу!

Я, як мама п'ятьох дітей, зрозуміла і прийняла один факт: вони хочуть їсти їжу дорослих. Тому намагайтеся заманювати їх за сімейний сніданок, розповідайте про користь цієї страви. Розповім вам рецепт нашого сімейного сніданку, який обожнюють всі. Що готуємо? Шакшуку!

​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданкуПриготувати щось корисне - і до солодощів справа не дійде (фото: pexels.com)

Рецепт швидкого і корисного сніданку: шакшука

Необхідні інгредієнти

  • цибуля ріпчаста - 1 шт.,
  • часник - 1 зубчик,
  • перець солодкий - 1 шт. (можна по половинці різних кольорів, так буде красивіше і корисніше),
  • яйця - 3 шт.,
  • помідори - 2 шт.,
  • зелень - кріп і петрушка по 1 середньому пучку,
  • приправи за смаком.

​​Готується 15 хвилин: лікар дала рецепт для кращого сімейного сніданкуДомашня шакшука (фото: instagram.com/dr.oksana_alhissi)

Як готувати

1. Цибулю нарізати дрібно і припустити в рослинному маслі або маслі дхі.

2. Додати нарізаний смужками болгарський перець. Згасити хвилин 5 і додати подрібнений часник.

3. Помідори нарізати маленьким кубиком. Додати в сковороду. Присипати улюбленими спеціями (я використовую трохи чорного перцю).

4. Дати покипіти хвилин 5 і вбити сирі яйця, посолити за смаком.

5. Готувати на невеликому вогні до готовності яєць. Можна яйця перемішати з овочами, а можна залишити так.

Все! Сімейний сніданок від сімейного лікаря готовий. Всім приємного апетиту.

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