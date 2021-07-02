ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

10 ошибок в начале похудения, которые мешают добиться результата

Новина українською →
Пятница 02 июля 2021 08:32
10 ошибок в начале похудения, которые мешают добиться результата Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Когда мы только начинаем худеть, хочется получить результат максимально быстро.
Это может привести к самым частым ошибкам.

Нутрициолог Ольга Усенко перечислила в Instagram распространенные ошибки и рассказала, как их избежать.

Топ-10 ошибок при начальной стадии похудения:

1. Все внимание только на весе

Очень часто возникает ощущение, что процесс похудения идет медленно, несмотря на то, что строго придерживаетесь программы похудения.
На вес могут влиять разные факторы: колебания жидкости, набор мышечной массы и вес непереваренной пищи. Потеря жира может происходить даже если вес не сильно меняется. Поэтому мы помимо веса измеряем ещё и объёмы.

2. Слишком много или слишком мало калорий

Для похудения требуется дефицит калорий. Это означает, что вам нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Потребление слишком большого количества калорий может помешать вам похудеть. С другой стороны, слишком мало калорий может вызвать сильнейшее чувство голода и снизить метаболизм и снизить мышечную массу.

3. Нет тренировок во время похудения или их слишком большое количество

Недостаток тренировок может привести к потере мышечной массы и снижению метаболизма. С другой стороны, слишком много тренировок может привести к серьезному стрессу и вес не будет уходить.

10 ошибок в начале похудения, которые мешают добиться результата

4. Тренировки с отягощением

Во время активного похудения, чтобы сохранить мышечный корсет, необходимо делать силовые тренировки.

5. Выбор продуктов с низким содержанием жира и "диетических продуктов"

Обезжиренные или «диетические» продукты обычно содержат много сахара и могут вызывать чувство голода и повышенное потребление калорий.

6. Переоценка количества калорий, которые вы сжигаете во время упражнений

Нам всегда кажется, что мы во время тренировки потратили очень много калорий и можно компенсировать. Часовая тренировка в среднем получается 250-350 ккал.

7. Недостаточное количество белка

Потребление белка помогает похудеть за счет снижения аппетита.

10 ошибок в начале похудения, которые мешают добиться результата

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Недостаточное количество клетчатки

9. Слишком частые приемы пищи, даже если нет чувства голода

10. Нереальная цель

Правильная потеря веса от 0,5 до 1 кг в неделю, если вы захотели скинуть 10 кг за 10 дней, вы это не сможете сделать так, чтобы не навредить организму

Напомним, ранее диетолог раскрыла простые правила, которые помогут обезопасить себя от пищевого отравления летом.

Читайте LITE в Google News
похудение диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину накроет ливнями и "побьет" градом: куда несется опасная погода
Украину накроет ливнями и "побьет" градом: куда несется опасная погода