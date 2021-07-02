10 ошибок в начале похудения, которые мешают добиться результата

Когда мы только начинаем худеть, хочется получить результат максимально быстро. Это может привести к самым частым ошибкам.

Нутрициолог Ольга Усенко перечислила в Instagram распространенные ошибки и рассказала, как их избежать.

Топ-10 ошибок при начальной стадии похудения:

1. Все внимание только на весе

Очень часто возникает ощущение, что процесс похудения идет медленно, несмотря на то, что строго придерживаетесь программы похудения.

На вес могут влиять разные факторы: колебания жидкости, набор мышечной массы и вес непереваренной пищи. Потеря жира может происходить даже если вес не сильно меняется. Поэтому мы помимо веса измеряем ещё и объёмы.



2. Слишком много или слишком мало калорий

Для похудения требуется дефицит калорий. Это означает, что вам нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Потребление слишком большого количества калорий может помешать вам похудеть. С другой стороны, слишком мало калорий может вызвать сильнейшее чувство голода и снизить метаболизм и снизить мышечную массу.



3. Нет тренировок во время похудения или их слишком большое количество

Недостаток тренировок может привести к потере мышечной массы и снижению метаболизма. С другой стороны, слишком много тренировок может привести к серьезному стрессу и вес не будет уходить.





4. Тренировки с отягощением

Во время активного похудения, чтобы сохранить мышечный корсет, необходимо делать силовые тренировки.



5. Выбор продуктов с низким содержанием жира и "диетических продуктов"

Обезжиренные или «диетические» продукты обычно содержат много сахара и могут вызывать чувство голода и повышенное потребление калорий.



6. Переоценка количества калорий, которые вы сжигаете во время упражнений

Нам всегда кажется, что мы во время тренировки потратили очень много калорий и можно компенсировать. Часовая тренировка в среднем получается 250-350 ккал.



7. Недостаточное количество белка

Потребление белка помогает похудеть за счет снижения аппетита.





Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Недостаточное количество клетчатки



9. Слишком частые приемы пищи, даже если нет чувства голода



10. Нереальная цель

Правильная потеря веса от 0,5 до 1 кг в неделю, если вы захотели скинуть 10 кг за 10 дней, вы это не сможете сделать так, чтобы не навредить организму