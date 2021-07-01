Как обезопасить себя от пищевого отравления летом: простые правила

Тема пищевых отравлений актуальна постоянно, но в летний сезон особенно. Жара активно влияет на качество продуктов, особенно тех, которые хранятся неправильно. Но есть легкие правила, которые помогут вам максимально обезопасить себя.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила их на своей странице в Instagram .

Как избежать отравления:

1. Не оставляйте еду вне холодильника.

Не употребляйте в пищу молочные продукты или готовое мясо, если они более двух часов находились вне холодильника.



2. Чистота – залог здоровья.

Перед каждым приемом пищи обязательно мойте руки с мылом! Обрабатывайте поверхности и на которых готовите или едите. Не употребляйте немытыми овощи и фрукты.





Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Если продукт вызывает сомнения - откажитесь от него.

Особенно это касается перекусов в кафе или ларьках. Также постарайтесь не брать с собой в качестве перекуса еду, которая быстро портится. Покупайте продукты в проверенных магазинах, следите за условиями хранения и сроком годности!



4. Обращайте внимание на соусы и заправки!

Чаще всего отравляются продуктами, которые термически не обработаны. Например, заправками в салатах или соусами к блюдам.



Отличным вариантом будут соусы на основе из масла и специй. Можете выбрать ароматные, нерафинированные масла, в которых есть витамины E и A, и не ограничиваться только подсолнечным маслом, а использовать также другие. Масел очень много: можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло - "бомба" для мужчин, оно полезно для предстательной железы.



Не экспериментируйте и будьте внимательны, так вы сохраните свое здоровье и здоровье близких.