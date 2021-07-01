ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как обезопасить себя от пищевого отравления летом: простые правила

Новина українською →
Четверг 01 июля 2021 14:49
Как обезопасить себя от пищевого отравления летом: простые правила Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Тема пищевых отравлений актуальна постоянно, но в летний сезон особенно. Жара активно влияет на качество продуктов, особенно тех, которые хранятся неправильно. Но есть легкие правила, которые помогут вам максимально обезопасить себя.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила их на своей странице в Instagram.

Как избежать отравления:

1. Не оставляйте еду вне холодильника.

Не употребляйте в пищу молочные продукты или готовое мясо, если они более двух часов находились вне холодильника.

2. Чистота – залог здоровья.

Перед каждым приемом пищи обязательно мойте руки с мылом! Обрабатывайте поверхности и на которых готовите или едите. Не употребляйте немытыми овощи и фрукты.

Как обезопасить себя от пищевого отравления летом: простые правила

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Если продукт вызывает сомнения - откажитесь от него.

Особенно это касается перекусов в кафе или ларьках. Также постарайтесь не брать с собой в качестве перекуса еду, которая быстро портится. Покупайте продукты в проверенных магазинах, следите за условиями хранения и сроком годности!

4. Обращайте внимание на соусы и заправки!

Чаще всего отравляются продуктами, которые термически не обработаны. Например, заправками в салатах или соусами к блюдам.

Отличным вариантом будут соусы на основе из масла и специй. Можете выбрать ароматные, нерафинированные масла, в которых есть витамины E и A, и не ограничиваться только подсолнечным маслом, а использовать также другие. Масел очень много: можно взять масло грецкого ореха, виноградной косточки. Тыквенное масло - "бомба" для мужчин, оно полезно для предстательной железы.

Не экспериментируйте и будьте внимательны, так вы сохраните свое здоровье и здоровье близких.

К слову, диетолог Альбина Комисарова перечислиила топ-5 ошибок в правильном питаании, которые почти все допускают.

Читайте LITE в Google News
здоровое питание диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Запуск рынка земли, COVID-паспорта, новые тарифы и соцвыплаты: что изменится с 1 июля
Запуск рынка земли, COVID-паспорта, новые тарифы и соцвыплаты: что изменится с 1 июля