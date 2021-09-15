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Не есть после 18 и никакого шоколада: 5 мифов о правильном питании, в которые пора перестать верить

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Среда 15 сентября 2021 14:33
Не есть после 18 и никакого шоколада: 5 мифов о правильном питании, в которые пора перестать верить Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Правильное питание сегодня на пике популярности. Это не только пищевые привычки, но и модное течение, к которому присоединяются все больше людей. ⁣⁣Но чем больше приверженцев, тем больше разных вариантов ПП появляется. Кто-то считает, что возможны поблажки при правильном меню, другие единственно верным вариантом признают строгое ограничение.

Диетолог-нутрициолог Мила Микитюк собрала в Instagram самые распространенные заблуждения о здоровом питании и развенчала их.

Мифы о правильном питании:

1. Нельзя есть после 18:00⁣⁣

Каждая, наверное, слышала об этом. А у кого-то даже висят магнитики на холодильнике с угрожающей надписью: "Не открывать после 18!". Верный вариант - не ложиться спать голодной. Ужинайте чем то лёгким и не переедайте. ⁣⁣⠀
2. Самые полезные продукты – маложирные⁣⁣

Организму, тем более женскому, растительные и животные жиры необходимы. Правильно функционировать органам и внутренним процессам не помогут продукты с нулевой жирностью. ⁣⁣⠀
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3. Здоровое питание невкусное

Пресная и однообразная пища это не правильное питание! Миф о том, что есть нужно только гречку, отварную курицу и брокколи давно сдал позиции. Рацион может и должен быть разнообразным. Даже обычные овощи можно приготовить интересно.

Не есть после 18 и никакого шоколада: 5 мифов о правильном питании, в которые пора перестать верить
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Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Это дорого⠀

Если выбирать продукты исключительно на полках с пометкой "органический" или в специализированных магазинах, то да. Возможен удар по кошельку. Но правильное питание — это ещё и овощи, крупы. Цена на которые не заоблачная. ⁣⁣⠀
⁣⁣5. Шоколад = вред⁣⁣

Темный несет исключительно пользу. Цинк, магний, железо, медь плодотворно влияют на организм. Антиоксиданты положительно воздействуют на давление. Горький шоколад совершенствует работу мозга и убавляет разрушающее воздействие стресса.

Не есть после 18 и никакого шоколада: 5 мифов о правильном питании, в которые пора перестать верить
Иллюстративное фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Главное, что нужно запомнить, правильное питание - не диета! Это лишь часть образа жизни, в которое также входит отказ от вредных привычек, здоровый сон и спорт. Верно сбалансированный рацион это вкусно и полезно.

Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова назвала 4 вредные утренние привычки, которые вредят здоровью.

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