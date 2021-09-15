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Не їсти після 18 і ніякого шоколаду: 5 міфів про правильне харчування, в які пора перестати вірити

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Середа 15 вересня 2021 14:33
Не їсти після 18 і ніякого шоколаду: 5 міфів про правильне харчування, в які пора перестати вірити Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Правильне харчування сьогодні на піку популярності. Це не тільки харчові звички, але і модна течія, до якої приєднуються все більше людей. ⁣ ⁣Але чим більше прихильників, тим більше різних варіантів ПП з'являється. Хтось вважає, що можливі поблажки при правильному меню, Інші єдино вірним варіантом визнають суворе обмеження.

Дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк зібрала в Instagram найпоширеніші помилки про здорове харчування і розвінчала їх.

Міфи про правильне харчування:

1. Не можна їсти після 18:00 ⁣ ⁣

Кожна, напевно, чула про це. А у когось навіть висять магнітики на холодильнику із загрозливим написом: "Не відкривати після 18!". Вірний варіант - не лягати спати голодною. Вечеряйте чимось легким і не переїдайте. ⁣⁣⠀

2. Найкорисніші продукти - маложирні ⁣ ⁣

Організму, тим більше жіночому, рослинні і тваринні жири необхідні. Правильно функціонувати органам і внутрішнім процесам не допоможуть продукти з нульовою жирністю. ⁣⁣⠀
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3. Здорове харчування несмачне

Прісна і одноманітна їжа це не правильне харчування! Міф про те, що їсти потрібно тільки гречку, відварну курку і брокколі давно здав позиції. Раціон може і повинен бути різноманітним. Навіть звичайні овочі можна приготувати цікаво.

Не їсти після 18 і ніякого шоколаду: 5 міфів про правильне харчування, в які пора перестати вірити
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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Це дорого⠀

Якщо вибирати продукти виключно на полицях з позначкою "органічний" або в спеціалізованих магазинах, то так. Можливий удар по гаманцю. Але правильне харчування - це ще й овочі, крупи. Ціна на які не захмарна. ⁣⁣

⁣⁣5. Шоколад = шкода ⁣ ⁣

Темний несе виключно користь. Цинк, магній, залізо, мідь плідно впливають на організм. Антиоксиданти позитивно впливають на тиск. Гіркий шоколад удосконалює роботу мозку і зменшує руйнівний вплив стресу.

Не їсти після 18 і ніякого шоколаду: 5 міфів про правильне харчування, в які пора перестати вірити
Ілюстративне фото (pexels.com)⁣⁣⠀

Головне, що потрібно запам'ятати, правильне харчування - не дієта! Це лише частина способу життя, в яке також входить відмова від шкідливих звичок, здоровий сон і спорт. Вірно збалансований раціон це смачно і корисно.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова назвала 4 шкідливі ранкові звички, які шкодять здоров'ю.

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