Не їсти після 18 і ніякого шоколаду: 5 міфів про правильне харчування, в які пора перестати вірити
Правильне харчування сьогодні на піку популярності. Це не тільки харчові звички, але і модна течія, до якої приєднуються все більше людей. Але чим більше прихильників, тим більше різних варіантів ПП з'являється. Хтось вважає, що можливі поблажки при правильному меню, Інші єдино вірним варіантом визнають суворе обмеження.
Дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк зібрала в Instagram найпоширеніші помилки про здорове харчування і розвінчала їх.
Міфи про правильне харчування:
1. Не можна їсти після 18:00
Кожна, напевно, чула про це. А у когось навіть висять магнітики на холодильнику із загрозливим написом: "Не відкривати після 18!". Вірний варіант - не лягати спати голодною. Вечеряйте чимось легким і не переїдайте. ⠀
2. Найкорисніші продукти - маложирні
Організму, тим більше жіночому, рослинні і тваринні жири необхідні. Правильно функціонувати органам і внутрішнім процесам не допоможуть продукти з нульовою жирністю. ⠀
3. Здорове харчування несмачне
Прісна і одноманітна їжа це не правильне харчування! Міф про те, що їсти потрібно тільки гречку, відварну курку і брокколі давно здав позиції. Раціон може і повинен бути різноманітним. Навіть звичайні овочі можна приготувати цікаво.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Це дорого⠀
Якщо вибирати продукти виключно на полицях з позначкою "органічний" або в спеціалізованих магазинах, то так. Можливий удар по гаманцю. Але правильне харчування - це ще й овочі, крупи. Ціна на які не захмарна.
5. Шоколад = шкода
Темний несе виключно користь. Цинк, магній, залізо, мідь плідно впливають на організм. Антиоксиданти позитивно впливають на тиск. Гіркий шоколад удосконалює роботу мозку і зменшує руйнівний вплив стресу.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Головне, що потрібно запам'ятати, правильне харчування - не дієта! Це лише частина способу життя, в яке також входить відмова від шкідливих звичок, здоровий сон і спорт. Вірно збалансований раціон це смачно і корисно.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Нурія Діанова назвала 4 шкідливі ранкові звички, які шкодять здоров'ю.