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В 80 % случаев причина одна: врач рассказала, откуда берется железодефицит

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 16:27
В 80 % случаев причина одна: врач рассказала, откуда берется железодефицит Когда не хватает сил ни на что (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сниженный гемоглобин, слабость, апатия, сухие безжизненные волосы. Знакомо

Выделяют анемию (когда симптомы явные и гемоглобин уже существенно снижен) и железодефицитное состояние (латентный железодефицит, который можно увидеть, сдав анализ на ферритин, сывороточное железо, трансферрин). Часто эти два состояния объединяют, но все-таки отличия есть.

В чем же разница? Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instаgram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

В 80 % случаев причина одна: врач рассказала, откуда берется железодефицитОт анемии часто страдают женщины (фото: pexels.com)

В случае анемии нужна 100 % терапия, а во втором случае врач скажет – ешьте больше говядины, гранатов и подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция – лечить в любом случае!

Железодефицитное состояние может пока еще не давать ярких симптомов, но рано или поздно они все равно проявятся. И тогда вы точно начнете кричать: "Караул, спасите-помогите!".

Процент людей со скрытой анемией от 19 до 30 % среди всех жителей страны – и они действительно чувствуют себя не очень хорошо. Особенно это касается молодых женщин, ведь во время месячных мы теряем много железа.

Проявления железодефицита

  • слабость
  • головокружения (особенно – если поднимаетесь по лестнице, нужно постоянно держаться за перила)
  • быстрая утомляемость
  • снижение концентрации внимания
  • одышка
  • сердцебиение
  • головная боль
  • шум в ушах
  • низкая толерантность к физической нагрузке
  • бледность кожных покровов, видимых слизистых
  • заеды и проблемы с ногтями
  • голубоватые склеры
  • гипотиреоз
  • нарушение менструального цикла
  • раздражительность

Одним словом – человек-зомби, о какой жизнерадостности и здоровье может идти речь, тут дойти бы до кровати и прилечь.

В 80 % случаев причина одна: врач рассказала, откуда берется железодефицитНе хватает сил? Это признак анемии (фото: pexels.com)

Почему возникает железодефицит

  1. 80 % случаев – недостаточное поступление и плохое усвоение в ЖКТ.
  2. 20 % – различные кровопотери.

Часто врачи назначают препараты железа, не вдаваясь в нюансы. А они есть, пока вы не вылечите ЖКТ, принимаемое железо будет проходить транзитом.⠀

Раньше нутрициолог рассказала, как не подхватить вирус зимой, простые советы.

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