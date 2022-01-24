В 80 % случаев причина одна: врач рассказала, откуда берется железодефицит
Сниженный гемоглобин, слабость, апатия, сухие безжизненные волосы. Знакомо
Выделяют анемию (когда симптомы явные и гемоглобин уже существенно снижен) и железодефицитное состояние (латентный железодефицит, который можно увидеть, сдав анализ на ферритин, сывороточное железо, трансферрин). Часто эти два состояния объединяют, но все-таки отличия есть.
В чем же разница? Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instаgram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
От анемии часто страдают женщины (фото: pexels.com)
В случае анемии нужна 100 % терапия, а во втором случае врач скажет – ешьте больше говядины, гранатов и подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция – лечить в любом случае!
Железодефицитное состояние может пока еще не давать ярких симптомов, но рано или поздно они все равно проявятся. И тогда вы точно начнете кричать: "Караул, спасите-помогите!".
Процент людей со скрытой анемией от 19 до 30 % среди всех жителей страны – и они действительно чувствуют себя не очень хорошо. Особенно это касается молодых женщин, ведь во время месячных мы теряем много железа.
Проявления железодефицита
- слабость
- головокружения (особенно – если поднимаетесь по лестнице, нужно постоянно держаться за перила)
- быстрая утомляемость
- снижение концентрации внимания
- одышка
- сердцебиение
- головная боль
- шум в ушах
- низкая толерантность к физической нагрузке
- бледность кожных покровов, видимых слизистых
- заеды и проблемы с ногтями
- голубоватые склеры
- гипотиреоз
- нарушение менструального цикла
- раздражительность
Одним словом – человек-зомби, о какой жизнерадостности и здоровье может идти речь, тут дойти бы до кровати и прилечь.
Не хватает сил? Это признак анемии (фото: pexels.com)
Почему возникает железодефицит
- 80 % случаев – недостаточное поступление и плохое усвоение в ЖКТ.
- 20 % – различные кровопотери.
Часто врачи назначают препараты железа, не вдаваясь в нюансы. А они есть, пока вы не вылечите ЖКТ, принимаемое железо будет проходить транзитом.⠀
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