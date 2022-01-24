У 80 % випадків причина одна: лікар розповіла, звідки береться залізодефіцит
Знижений гемоглобін, слабкість, апатія, сухі мляві волосся. Знайомий стан?
Виділяють анемію (коли симптоми явні і гемоглобін вже істотно знижений) і залізодефіцитний стан (латентний залізодефіцит, який можна побачити, здавши аналіз на феритин, сироваткове залізо, трансферин). Часто ці два стани об'єднують, але все-таки відмінності є.
У чому ж різниця? Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instаgram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Від анемії часто страждають жінки (фото: pexels.com)
У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар скаже – їжте більше яловичини, гранатів і подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція – лікувати в будь-якому випадку!
Залізодефіцитний стан може поки ще не давати яскравих симптомів, але рано чи пізно вони все одно проявляться. І тоді ви точно почнете кричати: "Караул, рятуйте-допоможіть!".
Відсоток людей з прихованою анемією від 19 до 30% серед усіх жителів країни – і вони дійсно відчувають себе не дуже добре. Особливо це стосується молодих жінок, адже під час місячних ми втрачаємо багато заліза.
Прояви залізодефіциту
- слабкість
- запаморочення (особливо – якщо піднімаєтеся по сходах, потрібно постійно триматися за перила)
- швидка стомлюваність
- зниження концентрації уваги
- задишка
- серцебиття
- головний біль
- шум у вухах
- низька толерантність до фізичного навантаження
- блідість шкірних покривів, видимих слизових
- заїди і проблеми з нігтями
- блакитні склери
- гіпотиреоз
- порушення менструального циклу
- дратівливість
Одним словом – людина-зомбі, про яку життєрадісність і здоров'я може йти мова, тут дійти б до ліжка і прилягти.
Не вистачає сил? Це ознака анемії (фото: pexels.com)
Чому виникає залізодефіцит
- 80 % випадків – недостатнє надходження і погане засвоєння в шлунково-кишковому тракті.
- 20 % – різні крововтрати.
Часто лікарі призначають препарати заліза, не вдаючись в нюанси. А вони є, поки ви не вилікуєте шлунково-кишкового тракту, прийняте залізо буде проходити транзитом.⠀
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