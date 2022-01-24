У 80 % випадків причина одна: лікар розповіла, звідки береться залізодефіцит

Виділяють анемію (коли симптоми явні і гемоглобін вже істотно знижений) і залізодефіцитний стан (латентний залізодефіцит, який можна побачити, здавши аналіз на феритин, сироваткове залізо, трансферин). Часто ці два стани об'єднують, але все-таки відмінності є.

У чому ж різниця? Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instаgram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Від анемії часто страждають жінки (фото: pexels.com)

У разі анемії потрібна 100% терапія, а в другому випадку лікар скаже – їжте більше яловичини, гранатів і подумає, лікувати вас чи ні. Але моя позиція – лікувати в будь-якому випадку!

Залізодефіцитний стан може поки ще не давати яскравих симптомів, але рано чи пізно вони все одно проявляться. І тоді ви точно почнете кричати: "Караул, рятуйте-допоможіть!".

Відсоток людей з прихованою анемією від 19 до 30% серед усіх жителів країни – і вони дійсно відчувають себе не дуже добре. Особливо це стосується молодих жінок, адже під час місячних ми втрачаємо багато заліза.

Прояви залізодефіциту

слабкість

запаморочення (особливо – якщо піднімаєтеся по сходах, потрібно постійно триматися за перила)

швидка стомлюваність

зниження концентрації уваги

задишка

серцебиття

головний біль

шум у вухах

низька толерантність до фізичного навантаження

блідість шкірних покривів, видимих слизових

заїди і проблеми з нігтями

блакитні склери

гіпотиреоз

порушення менструального циклу

дратівливість

Одним словом – людина-зомбі, про яку життєрадісність і здоров'я може йти мова, тут дійти б до ліжка і прилягти.

Не вистачає сил? Це ознака анемії (фото: pexels.com)

Чому виникає залізодефіцит

80 % випадків – недостатнє надходження і погане засвоєння в шлунково-кишковому тракті. 20 % – різні крововтрати.

Часто лікарі призначають препарати заліза, не вдаючись в нюанси. А вони є, поки ви не вилікуєте шлунково-кишкового тракту, прийняте залізо буде проходити транзитом.⠀