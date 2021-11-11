Акне, высыпания и псориаз: нутрициолог назвала топ-3 шага для восстановления кожи

Причины акне, псориаза, высыпаний и аллергий могут быть абсолютно разными - но это только внешние симптомы.

Главные причины проблем прячутся глубоко внутри и напрямую зависят от того, что мы кладем на свою тарелку, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.

Чтобы улучшить состояние кожи, сначала нужно понять, что происходит с вашим пищеварением. Почему? Посмотрите, сколько общего у кожи с кишечником:

содержат богатые и разнообразные колонии бактерий,

являются важными иммунными эндокринными органами,

обладают большим количеством сосудов и нервных окончаний,

защищают организм от патогенных микроорганизмов и токсичных веществ.

Что идет внутрь, то появляется снаружи (фото: pexels.com)

Кожа и пищеварительной система очень чувствительны к воспалительным процессом, которые происходят внутри. Они взаимодействуют и отражают состояние друг друга.

Кишечная проницаемость, перегруженная печень, дисбактериоз, метаболиты, которые производят определенные бактерии - влияют на состояние не только внутренних органов, но и кожи. Кожа отражает состояние вашего организма, особенно пищеварительного тракта.

Как погасить системное воспаление и восстановить здоровье кожи за 3 шага?

Шаг 1: очищение организма.

В течение жизни мы накапливаем сотни химических соединений, с которыми соприкасаемся каждый день, - токсины. Чтобы вывести их из организма, нужно поддержать систему детоксикации: печень, пищеварительный тракт, кожу, легкие, почки и лимфосистему.

Шаг 2: восстановить целостность кишечника.

Уменьшить воспалительные процессы поможет противовоспалительное питание. Это диета с включением продуктов, которые поддерживают здоровую работу пищеварительного тракта, не перегружая системы организма: особое внимание пребиотикам, пробиотикам, исключить воспалители и аллергены, молоко, глютен, сахар. Добавить продукты с витаминами А и Д. Баланс омега-3 и омега-6. Антиоксиданты в ярких овощах.

Шаг 3: Насыщение организма питательными веществами.

Чтобы укрепить организм в борьбе с воспалениями, нужно повысить уровень антиоксидантов и фитонутриентов, которые поступают с едой: