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Акне, высыпания и псориаз: нутрициолог назвала топ-3 шага для восстановления кожи

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Четверг 11 ноября 2021 18:01
Акне, высыпания и псориаз: нутрициолог назвала топ-3 шага для восстановления кожи Нутрициолог Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Причины акне, псориаза, высыпаний и аллергий могут быть абсолютно разными - но это только внешние симптомы.

Главные причины проблем прячутся глубоко внутри и напрямую зависят от того, что мы кладем на свою тарелку, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.

Чтобы улучшить состояние кожи, сначала нужно понять, что происходит с вашим пищеварением. Почему? Посмотрите, сколько общего у кожи с кишечником:

  • содержат богатые и разнообразные колонии бактерий,
  • являются важными иммунными эндокринными органами,
  • обладают большим количеством сосудов и нервных окончаний,
  • защищают организм от патогенных микроорганизмов и токсичных веществ.

Акне, высыпания и псориаз: нутрициолог назвала топ-3 шага для восстановления кожиЧто идет внутрь, то появляется снаружи (фото: pexels.com)

Кожа и пищеварительной система очень чувствительны к воспалительным процессом, которые происходят внутри. Они взаимодействуют и отражают состояние друг друга.

Кишечная проницаемость, перегруженная печень, дисбактериоз, метаболиты, которые производят определенные бактерии - влияют на состояние не только внутренних органов, но и кожи. Кожа отражает состояние вашего организма, особенно пищеварительного тракта.

Как погасить системное воспаление и восстановить здоровье кожи за 3 шага?

  • Шаг 1: очищение организма.

В течение жизни мы накапливаем сотни химических соединений, с которыми соприкасаемся каждый день, - токсины. Чтобы вывести их из организма, нужно поддержать систему детоксикации: печень, пищеварительный тракт, кожу, легкие, почки и лимфосистему.

  • Шаг 2: восстановить целостность кишечника.

Уменьшить воспалительные процессы поможет противовоспалительное питание. Это диета с включением продуктов, которые поддерживают здоровую работу пищеварительного тракта, не перегружая системы организма: особое внимание пребиотикам, пробиотикам, исключить воспалители и аллергены, молоко, глютен, сахар. Добавить продукты с витаминами А и Д. Баланс омега-3 и омега-6. Антиоксиданты в ярких овощах.

  • Шаг 3: Насыщение организма питательными веществами.

Чтобы укрепить организм в борьбе с воспалениями, нужно повысить уровень антиоксидантов и фитонутриентов, которые поступают с едой:

  1. овощи,
  2. фрукты,
  3. ягоды,
  4. темные листовые овощи,
  5. зелень,
  6. специи.

Раньше нутрициолог рассказала, как укрепить иммунитет всей семье, простое средствл.

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