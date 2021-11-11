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Акне, висипання і псоріаз: yутриціолог назвала топ-3 кроки для відновлення шкіри

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 18:01
Акне, висипання і псоріаз: yутриціолог назвала топ-3 кроки для відновлення шкіри Нутриціолог Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Причини акне, псоріазу, висипань і алергій можуть бути абсолютно різними - але це тільки зовнішні симптоми.

Головні причини проблем ховаються глибоко всередині і безпосередньо залежать від того, що ми кладемо на свою тарілку, розповіла в своєму Instagram yутриціолог Надя Андрєєва.

Щоб поліпшити стан шкіри, спочатку потрібно зрозуміти, що відбувається з вашим травленням. Чому? Подивіться, скільки спільного у шкіри з кишечником:

  • містять багаті і різноманітні колонії бактерій,
  • є важливими імунними ендокринними органами,
  • володіють великою кількістю судин і нервових закінчень,
  • захищають організм від патогенних мікроорганізмів і токсичних речовин.

Акне, висипання і псоріаз: yутриціолог назвала топ-3 кроки для відновлення шкіриЩо йде всередину, то з'являється зовні (фото: pexels.com)

Шкіра і травної системи дуже чутливі до запальних процесів, які відбуваються всередині. Вони взаємодіють і відображають стан один одного.

Кишкова проникність, перевантажена печінка, дисбактеріоз, метаболіти, які виробляють певні бактерії, впливають на стан не тільки внутрішніх органів, але і шкіри. Шкіра відображає стан вашого організму, особливого травного тракту.

Як погасити системне запалення і відновити здоров'я шкіри за 3 кроки?

  • Крок 1: очищення організму.

Протягом життя ми накопичуємо сотні хімічних сполук, з якими стикаємося щодня, - токсини. Щоб вивести їх з організму, потрібно підтримати систему детоксикації: печінку, травний тракт, шкіру, легені, нирки і лімфосистему.

  • Крок 2: відновити цілісність кишечника.

Зменшити запальні процеси допоможе протизапальне харчування. Це дієта з включенням продуктів, які підтримують здорову роботу травного тракту, не перевантажуючи системи організму: особливу увагу пребіотикам, пробіотикам, виключити запалювачі і алергени, молоко, глютен, цукор. Додати продукти з вітамінами А і Д. Баланс омега-3 і омега-6. Антиоксиданти в яскравих овочах.

  • Крок 3: насичення організму поживними речовинами.

Щоб зміцнити організм в боротьбі із запаленнями, потрібно підвищити рівень антиоксидантів і фітонутрієнтів, які надходять з їжею:

  1. овочі,
  2. фрукти,
  3. ягоди,
  4. темні листові овочі,
  5. зелень,
  6. спеції.

Раніше нутриціолог розповіла, як зміцнити імунітет всій родині, простий засіб.

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