Акне, висипання і псоріаз: yутриціолог назвала топ-3 кроки для відновлення шкіри

Причини акне, псоріазу, висипань і алергій можуть бути абсолютно різними - але це тільки зовнішні симптоми.

Головні причини проблем ховаються глибоко всередині і безпосередньо залежать від того, що ми кладемо на свою тарілку, розповіла в своєму Instagram yутриціолог Надя Андрєєва.

Щоб поліпшити стан шкіри, спочатку потрібно зрозуміти, що відбувається з вашим травленням. Чому? Подивіться, скільки спільного у шкіри з кишечником:

містять багаті і різноманітні колонії бактерій,

є важливими імунними ендокринними органами,

володіють великою кількістю судин і нервових закінчень,

захищають організм від патогенних мікроорганізмів і токсичних речовин.

Що йде всередину, то з'являється зовні (фото: pexels.com)

Шкіра і травної системи дуже чутливі до запальних процесів, які відбуваються всередині. Вони взаємодіють і відображають стан один одного.

Кишкова проникність, перевантажена печінка, дисбактеріоз, метаболіти, які виробляють певні бактерії, впливають на стан не тільки внутрішніх органів, але і шкіри. Шкіра відображає стан вашого організму, особливого травного тракту.

Як погасити системне запалення і відновити здоров'я шкіри за 3 кроки?

Крок 1: очищення організму.

Протягом життя ми накопичуємо сотні хімічних сполук, з якими стикаємося щодня, - токсини. Щоб вивести їх з організму, потрібно підтримати систему детоксикації: печінку, травний тракт, шкіру, легені, нирки і лімфосистему.

Крок 2: відновити цілісність кишечника.

Зменшити запальні процеси допоможе протизапальне харчування. Це дієта з включенням продуктів, які підтримують здорову роботу травного тракту, не перевантажуючи системи організму: особливу увагу пребіотикам, пробіотикам, виключити запалювачі і алергени, молоко, глютен, цукор. Додати продукти з вітамінами А і Д. Баланс омега-3 і омега-6. Антиоксиданти в яскравих овочах.

Крок 3: насичення організму поживними речовинами.

Щоб зміцнити організм в боротьбі із запаленнями, потрібно підвищити рівень антиоксидантів і фітонутрієнтів, які надходять з їжею: