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Андрей Макаревич дал свой фирменный рецепт "Оливье": пропорции не важны!

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 16:39
Андрей Макаревич дал свой фирменный рецепт "Оливье": пропорции не важны! Андрей Макаревич показал, как делает "Оливье" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лидер группы "Машина времени" и музыкант Андрей Макревич предложил свой рецепт салата "Оливье", который традиционно готовят к новогоднему столу. Первое, что рекомендует певец, это положить в салат мясное ассорти - ветчину, вареный язык и колбасу. Жена Макаревича Эйнат рекомендует приготовить овощи в пароварке.

По ее словам, ее мама всегда во время приготовления "Оливье" открывала шампанское, ее примеру последовал и Андрей Макаревич, который наполнил бокалы себе и жене. Вместо майонеза семья рекомендует добавить соевый соус и горчицу.

Как говорит сам Макаревич на видео, пропорции в салате не важны, вы можете делать все по своему вкусу.

Андрей Макаревич дал рецепт салата "Оливье" к новогоднему столу

Позже артист опубликовал на своей странице в Facebook пост и написал, что оливье должен занимать целый таз.

"Настоящий оливье должен занимать таз! (Эмалированный таз вчера полдня искали по окрестным сельпо. Нашли!)" - написал Макаревич в соцсети.

Андрей Макаревич дал свой фирменный рецепт &quot;Оливье&quot;: пропорции не важны!

Андрей Макаревич сделал тазик "Оливье" (фото: facebook.com/makarevichav)

Как мы ранее писали, диетолог рассказала, как приготовить полезный оливье.

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