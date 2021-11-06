Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Пока есть стресс, есть выпадение, истончение и ухудшение структуры волос. Это аксиома. Для диагностики стресса нужно сдавать анализы, которые покажут состояние именно надпочечников. Но не менее важно специальное антистрес-питание, котрое поможет остановить выпадение волос на нервной почве.

Эти продукты очень важны для волос и поэтому их стоит включить в рацион:

Авокадо

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Кладезь витаминов, микроэлементов и, самое главное, антиоксидантов. Именно антиоксиданты помогают организму бороться с последствиями стресса. Масло авокадо входит в состав многих косметических средств по уходу за волосами и кожей головы, благодаря своему химическом составу.



Оливковое масло

Одно из самых полезных масел на земле. Используйте масло extra vergine первого отжима, именно в нем сохранены все витамины и ПНЖК.

Учтите, что для жарки оливковое масло не подходит, поскольку при нагревании моментально поддается процессу окисления.



Орехи

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Бесценный продукт, но и к нему нужно отнестись с вниманием. С одной стороны - это витамины, микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты и ПНЖК. Все это ценно и необходимо волосам и организму в целом. Но с другой стороны - орехов нельзя употреблять слишком много, особенно людям, которые страдают заболеваниями печени, кишечника.

Кешью можно употреблять в еду только жаренным (не сырым). А суточная доза горького миндаля - до 10 ядер.



Зеленые листовые салаты

Помимо витаминов и микроэлементов, в них много клетчатки и яркий окрас способен прогнать любую депрессию. Если вы решили есть больше салатов и зелени - увеличивайте порции постепенно, иначе кишечник, не привыкший к такому количеству клетчатки, отреагирует усиленным газообразованием.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)



Яйца

Для омлетов, салатов и майонеза я всегда беру перепелиные. У них вкус мягче, а пользы больше, чем от куриных. В яйцах много микроэлементов, необходимых волосам. В желтке содержится вит. Д (правда, совсем в небольшом количестве). А главное - перепелиные Яйца не могут стать причиной сальмонельоза, в отличии от куриных. Злоупотреблять яйцами не стоит, это достаточно аллергенный продукт (учитываем, что Яйца являются компонентом многих блюд).

Трихолог поделилась витаминным рецептом из перечисленных выше ингредиентов, котоый легко повторить.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.l_ponomarenko)