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Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Новина українською →
Суббота 06 ноября 2021 08:38
Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Пока есть стресс, есть выпадение, истончение и ухудшение структуры волос. Это аксиома. Для диагностики стресса нужно сдавать анализы, которые покажут состояние именно надпочечников. Но не менее важно специальное антистрес-питание, котрое поможет остановить выпадение волос на нервной почве.

Трихолог Лариса Пономаренко рассказала в Instagram, как оставить антистресс-меню для здоровья волос.

Эти продукты очень важны для волос и поэтому их стоит включить в рацион:

Авокадо

Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кладезь витаминов, микроэлементов и, самое главное, антиоксидантов. Именно антиоксиданты помогают организму бороться с последствиями стресса. Масло авокадо входит в состав многих косметических средств по уходу за волосами и кожей головы, благодаря своему химическом составу.

Оливковое масло

Одно из самых полезных масел на земле. Используйте масло extra vergine первого отжима, именно в нем сохранены все витамины и ПНЖК.

Учтите, что для жарки оливковое масло не подходит, поскольку при нагревании моментально поддается процессу окисления.

Орехи

Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бесценный продукт, но и к нему нужно отнестись с вниманием. С одной стороны - это витамины, микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты и ПНЖК. Все это ценно и необходимо волосам и организму в целом. Но с другой стороны - орехов нельзя употреблять слишком много, особенно людям, которые страдают заболеваниями печени, кишечника.

Кешью можно употреблять в еду только жаренным (не сырым). А суточная доза горького миндаля - до 10 ядер.

Зеленые листовые салаты

Помимо витаминов и микроэлементов, в них много клетчатки и яркий окрас способен прогнать любую депрессию. Если вы решили есть больше салатов и зелени - увеличивайте порции постепенно, иначе кишечник, не привыкший к такому количеству клетчатки, отреагирует усиленным газообразованием.

Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Яйца

Для омлетов, салатов и майонеза я всегда беру перепелиные. У них вкус мягче, а пользы больше, чем от куриных. В яйцах много микроэлементов, необходимых волосам. В желтке содержится вит. Д (правда, совсем в небольшом количестве). А главное - перепелиные Яйца не могут стать причиной сальмонельоза, в отличии от куриных. Злоупотреблять яйцами не стоит, это достаточно аллергенный продукт (учитываем, что Яйца являются компонентом многих блюд).

Трихолог поделилась витаминным рецептом из перечисленных выше ингредиентов, котоый легко повторить.

Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Антистресс-меню для волос : трихолог поделилась вкусным витаминным рецептом

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.l_ponomarenko)

Напомним, что ранее косметолог Тамара Ануфриева раскрыла правду о патчах.

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