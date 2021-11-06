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Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом

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Субота 06 листопада 2021 08:38
Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Поки є стрес, є випадіння, витончення і погіршення структури волосся. Це аксіома. Для діагностики стресу потрібно здавати аналізи, які покажуть стан саме надниркових залоз. Але не менш важливо спеціальне антистрес-харчування, яке допоможе зупинити випадіння волосся на нервовому грунті.

Трихолог Лариса Пономаренко розповіла в Instagram, як залишити антистрес-меню для здоров'я волосся.

Ці продукти дуже важливі для волосся і тому їх варто включити в раціон:

Авокадо

Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Джерело вітамінів, мікроелементів і, найголовніше, антиоксидантів. Саме антиоксиданти допомагають організму боротися з наслідками стресу. Масло авокадо входить до складу багатьох косметичних засобів по догляду за волоссям і шкірою голови, завдяки своєму хімічному складу.

Оливкова олія

Одна з найбільш корисних олій на землі. Використовуйте масло extra vergine першого віджиму, саме в ньому збережені всі вітаміни і ПНЖК.

Врахуйте, що для смаження оливкова олія не підходить, оскільки при нагріванні моментально піддається процесу окислення.

Горіх

Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Безцінний продукт, але і до нього потрібно поставитися з увагою. З одного боку це вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, антиоксиданти і ПНЖК. Все це цінно і необхідно волоссю і організму в цілому. Але з іншого боку - горіхів не можна вживати занадто багато, особливо людям, які страждають захворюваннями печінки, кишечника.

Кешью можна вживати в їжу тільки смаженим (не сирим). А добова доза гіркого мигдалю - до 10 ядер.

Зелені листові салати

Крім вітамінів і мікроелементів, в них багато клітковини і яскраве забарвлення здатне прогнати будь-яку депресію. Якщо ви вирішили їсти більше салатів і зелені - збільшуйте порції поступово, інакше кишечник, який не звик до такої кількості клітковини, відреагує посиленим газоутворенням.

Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яйце

Для омлетів, салатів і майонезу я завжди беру перепелині. У них смак м'якше, а користі більше, ніж від курячих. У яйцях багато мікроелементів, необхідних волоссю. У жовтку міститься Віт. Д (правда, зовсім в невеликій кількості). А головне - перепелині яйця не можуть стати причиною сальмонельозу, на відміну від курячих. Зловживати яйцями не варто, це досить алергенний продукт (враховуємо, що яйця є компонентом багатьох страв).

Трихолог поділилася вітамінним рецептом з перерахованих вище інгредієнтів, який легко повторити.

Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом

Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом

Антистрес-меню для волосся: трихолог поділилася смачним вітамінним рецептом

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.l_ponomarenko)

Нагадаємо, що раніше косметолог Тамара Ануфрієва розкрила правду про патчі.

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