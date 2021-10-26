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Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильной

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Вторник 26 октября 2021 18:09
Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильной Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осенние апатия и вялость часто… вовсе не осенние и не имеют никакого отношения к смене сезона. И чтобы снова получить стабильную энергию, всего-то и нужно, что правильно скорректировать рацион - и почувствовать прилив сил.

Для этого нужно "подружиться" с митохондриятми, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильнойЕда, которая подарит энергию (фото: pexels.com)

Что это такое? Согласно одной из теорий, митохондрии - древние бактерии, которые вступили в симбиоз (взаимовыгодное сотрудничество) с клетками человека.

Митохондрии расположены внутри клетки, находясь таким образом под защитой и питаясь за ее счет. Взамен они обеспечивают клетку энергией, добывая ее из питательных веществ и синтезируя АТФ.

Ткани постоянно нуждающиеся в энергии, снабжены митохондриями в большем количестве. Это мозг, мышцы, печень, бурый жир.

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Митохондрии участвуют в:

  • обмене и поддержке баланса кальция внутри клеток
  • процессах, приводящих к изменению активности гена
  • регуляции гибели поврежденных клеток
  • синтезе жирных кислот, аминокислот, стероидных гормонов
  • контроле уровня глюкозы

Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильнойЖиры, белки и углеводы для митохондрий (фото: pexels.com)

Как составить рацион, чтобы энергии вырабатывалось больше и хватало надолго

  1. Выбирая продукты, полезные для митохондрий, вы защитите их ДНК от повреждения, которое может спровоцировать и осложнить течение заболеваний.
  2. А также, увеличите количество АТФ - энергетической валюты нашего организма.
  3. В качестве "топлива" митохондрии предпочитают углеводы. Но жиры, белки и акцент на более чистую, цельную пищу - отличная альтернатива.

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Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильнойЗдоровый сон и правильное питание вернут энергию (фото: pexels.com)

Поэтому лучшим выбором стратегии питания при митохондриальной дисфункции будут:

Кето, малоуглеводное питание с преобладанием жиров, и палео, умеренное количество углеводов, акцент - на сокращение продуктов, которые приносят вред и увеличение продуктов с максимальной нутритивной плотностью.

Такое питание позволит получить много бонусов для здоровья: сократить образование свободных радикалов, забыть об усталости, снизить вес, улучшить физические и умственные возможности.

Митохондрии любят холод и голод. Во время интервального голодания: от 16 до 36 часов, запускаются процессы митоптоза. Это запрограммированная гибель митохондрий с помощью образования пероксисом - органелл, содержащих ферменты, расщепляющие поврежденные митохондрии, которые не способны выполнять свою функцию в клетке. Гибели самой клетки при этом не происходит.

Два протокола питания: палео и кето + вкусные броненапитки позволят эффективно поддержать уровень энергии.

Раньше нутрициолог назвала одно средство, которое укрепит иммунитет, пригодится тем, кто часто болеет.

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