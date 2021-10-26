Апатія і млявість: лікар розповіла, як харчуватися, щоб енергія була стабільною

Осінні апатія і млявість часто... зовсім не осінні і не мають ніякого відношення до зміни сезону. І щоб знову отримати стабільну енергію, всього-то і потрібно, що правильно скорегувати раціон - і відчути прилив сил.

Для цього потрібно "подружитися" з мітохондріями, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Їжа, яка подарує енергію (фото: pexels.com)

Що це таке? Згідно з однією з теорій, мітохондрії - стародавні бактерії, які вступили в симбіоз (взаємовигідне співробітництво) з клітинами людини.

Мітохондрії розташовані всередині клітини, перебуваючи таким чином під захистом і харчуючись за її рахунок. Натомість вони забезпечують клітину енергією, добуваючи її з поживних речовин і синтезуючи АТФ.

Тканини постійно потребують енергії, забезпечені мітохондріями в більшій кількості. Це мозок, м'язи, печінка, бурий жир.

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Мітохондрії беруть участь у:

обміні та підтримці балансу кальцію всередині клітин

процесах, що призводять до зміни активності гена

регуляції загибелі пошкоджених клітин

синтезі жирних кислот, амінокислот, стероїдних гормонів

контролі рівня глюкози

Жири, білки та вуглеводи для мітохондрій (фото: pexels.com)

Як скласти раціон, щоб енергії вироблялося більше і вистачало надовго

Вибираючи продукти, корисні для мітохондрій, ви захистите їх ДНК від пошкодження, яке може спровокувати і ускладнити перебіг захворювань. А також, збільшите кількість АТФ-енергетичної валюти нашого організму. В якості "палива" мітохондрії воліють вуглеводи. Але жири, білки і акцент на більш чисту, цільну їжу - відмінна альтернатива.

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Здоровий сон і правильне харчування повернуть енергію (фото: pexels.com)

Тому найкращим вибором стратегії харчування при мітохондріальної дисфункції будуть:

Кето, маловуглеводне харчування з переважанням жирів, і палео, помірна кількість вуглеводів, акцент - на скорочення продуктів, які приносять шкоду і збільшення продуктів з максимальною нутритивной щільністю.

Таке харчування дозволить отримати багато бонусів для здоров'я: скоротити утворення вільних радикалів, забути про втому, знизити вагу, поліпшити фізичні та розумові можливості.

Мітохондрії люблять холод і голод. Під час інтервального голодування: від 16 до 36 годин, запускаються процеси мітоптозу. Це запрограмована загибель мітохондрій за допомогою утворення пероксисом-органел, що містять ферменти, що розщеплюють пошкоджені мітохондрії, які не здатні виконувати свою функцію в клітині. Загибелі самої клітини при цьому не відбувається.

Два протоколи харчування: палео і кето + смачні броненапитки дозволять ефективно підтримати рівень енергії.