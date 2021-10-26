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Апатія і млявість: лікар розповіла, як харчуватися, щоб енергія була стабільною

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Вівторок 26 жовтня 2021 18:09
Апатія і млявість: лікар розповіла, як харчуватися, щоб енергія була стабільною Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінні апатія і млявість часто... зовсім не осінні і не мають ніякого відношення до зміни сезону. І щоб знову отримати стабільну енергію, всього-то і потрібно, що правильно скорегувати раціон - і відчути прилив сил.

Для цього потрібно "подружитися" з мітохондріями, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Апатія і млявість: лікар розповіла, як харчуватися, щоб енергія була стабільноюЇжа, яка подарує енергію (фото: pexels.com)

Що це таке? Згідно з однією з теорій, мітохондрії - стародавні бактерії, які вступили в симбіоз (взаємовигідне співробітництво) з клітинами людини.

Мітохондрії розташовані всередині клітини, перебуваючи таким чином під захистом і харчуючись за її рахунок. Натомість вони забезпечують клітину енергією, добуваючи її з поживних речовин і синтезуючи АТФ.

Тканини постійно потребують енергії, забезпечені мітохондріями в більшій кількості. Це мозок, м'язи, печінка, бурий жир.

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Мітохондрії беруть участь у:

  • обміні та підтримці балансу кальцію всередині клітин
  • процесах, що призводять до зміни активності гена
  • регуляції загибелі пошкоджених клітин
  • синтезі жирних кислот, амінокислот, стероїдних гормонів
  • контролі рівня глюкози

Апатія і млявість: лікар розповіла, як харчуватися, щоб енергія була стабільноюЖири, білки та вуглеводи для мітохондрій (фото: pexels.com)

Як скласти раціон, щоб енергії вироблялося більше і вистачало надовго

  1. Вибираючи продукти, корисні для мітохондрій, ви захистите їх ДНК від пошкодження, яке може спровокувати і ускладнити перебіг захворювань.
  2. А також, збільшите кількість АТФ-енергетичної валюти нашого організму.
  3. В якості "палива" мітохондрії воліють вуглеводи. Але жири, білки і акцент на більш чисту, цільну їжу - відмінна альтернатива.

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Тому найкращим вибором стратегії харчування при мітохондріальної дисфункції будуть:

Кето, маловуглеводне харчування з переважанням жирів, і палео, помірна кількість вуглеводів, акцент - на скорочення продуктів, які приносять шкоду і збільшення продуктів з максимальною нутритивной щільністю.

Таке харчування дозволить отримати багато бонусів для здоров'я: скоротити утворення вільних радикалів, забути про втому, знизити вагу, поліпшити фізичні та розумові можливості.

Мітохондрії люблять холод і голод. Під час інтервального голодування: від 16 до 36 годин, запускаються процеси мітоптозу. Це запрограмована загибель мітохондрій за допомогою утворення пероксисом-органел, що містять ферменти, що розщеплюють пошкоджені мітохондрії, які не здатні виконувати свою функцію в клітині. Загибелі самої клітини при цьому не відбувається.

Два протоколи харчування: палео і кето + смачні броненапитки дозволять ефективно підтримати рівень енергії.

Раніше нутриціолог назвала один засіб, що зміцнить імунітет, стане в нагоді тим, хто часто хворіє.

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