Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильной

Еда, которая подарит энергию (фото: pexels.com)

Что это такое? Согласно одной из теорий, митохондрии - древние бактерии, которые вступили в симбиоз (взаимовыгодное сотрудничество) с клетками человека.

Митохондрии расположены внутри клетки, находясь таким образом под защитой и питаясь за ее счет. Взамен они обеспечивают клетку энергией, добывая ее из питательных веществ и синтезируя АТФ.

Ткани постоянно нуждающиеся в энергии, снабжены митохондриями в большем количестве. Это мозг, мышцы, печень, бурый жир.

Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды

Митохондрии участвуют в:

обмене и поддержке баланса кальция внутри клеток

процессах, приводящих к изменению активности гена

регуляции гибели поврежденных клеток

синтезе жирных кислот, аминокислот, стероидных гормонов

контроле уровня глюкозы

Жиры, белки и углеводы для митохондрий (фото: pexels.com)

Как составить рацион, чтобы энергии вырабатывалось больше и хватало надолго

Выбирая продукты, полезные для митохондрий, вы защитите их ДНК от повреждения, которое может спровоцировать и осложнить течение заболеваний. А также, увеличите количество АТФ - энергетической валюты нашего организма. В качестве "топлива" митохондрии предпочитают углеводы. Но жиры, белки и акцент на более чистую, цельную пищу - отличная альтернатива.

Отказаться хоть на время: нутрициолог назвала топ-7 продуктов, повышающих тревожность

Здоровый сон и правильное питание вернут энергию (фото: pexels.com)

Поэтому лучшим выбором стратегии питания при митохондриальной дисфункции будут:

Кето, малоуглеводное питание с преобладанием жиров, и палео, умеренное количество углеводов, акцент - на сокращение продуктов, которые приносят вред и увеличение продуктов с максимальной нутритивной плотностью.

Такое питание позволит получить много бонусов для здоровья: сократить образование свободных радикалов, забыть об усталости, снизить вес, улучшить физические и умственные возможности.

Митохондрии любят холод и голод. Во время интервального голодания: от 16 до 36 часов, запускаются процессы митоптоза. Это запрограммированная гибель митохондрий с помощью образования пероксисом - органелл, содержащих ферменты, расщепляющие поврежденные митохондрии, которые не способны выполнять свою функцию в клетке. Гибели самой клетки при этом не происходит.

Два протокола питания: палео и кето + вкусные броненапитки позволят эффективно поддержать уровень энергии.