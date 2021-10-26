Апатия и вялость: врач рассказала, как питаться, чтобы энергия была стабильной

Осенние апатия и вялость часто… вовсе не осенние и не имеют никакого отношения к смене сезона. И чтобы снова получить стабильную энергию, всего-то и нужно, что правильно скорректировать рацион - и почувствовать прилив сил.
Для этого нужно "подружиться" с митохондриятми, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Что это такое? Согласно одной из теорий, митохондрии - древние бактерии, которые вступили в симбиоз (взаимовыгодное сотрудничество) с клетками человека.
Митохондрии расположены внутри клетки, находясь таким образом под защитой и питаясь за ее счет. Взамен они обеспечивают клетку энергией, добывая ее из питательных веществ и синтезируя АТФ.
Ткани постоянно нуждающиеся в энергии, снабжены митохондриями в большем количестве. Это мозг, мышцы, печень, бурый жир.
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Митохондрии участвуют в:
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Поэтому лучшим выбором стратегии питания при митохондриальной дисфункции будут:
Кето, малоуглеводное питание с преобладанием жиров, и палео, умеренное количество углеводов, акцент - на сокращение продуктов, которые приносят вред и увеличение продуктов с максимальной нутритивной плотностью.
Такое питание позволит получить много бонусов для здоровья: сократить образование свободных радикалов, забыть об усталости, снизить вес, улучшить физические и умственные возможности.
Митохондрии любят холод и голод. Во время интервального голодания: от 16 до 36 часов, запускаются процессы митоптоза. Это запрограммированная гибель митохондрий с помощью образования пероксисом - органелл, содержащих ферменты, расщепляющие поврежденные митохондрии, которые не способны выполнять свою функцию в клетке. Гибели самой клетки при этом не происходит.
Два протокола питания: палео и кето + вкусные броненапитки позволят эффективно поддержать уровень энергии.
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