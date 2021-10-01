БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осенью
Осенью к уже известному вирусу добавляются другие простудные заболевания и запрос повышения иммунитета как никогда актуален.
Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram об образе жизни и питании, которые помогут иммунитету и укрепят организм.
Как повысить иммунитет:
БАДы не нужны: эхинацею и витамин С в топку. Сосредоточьтесь на разнообразном, сбалансированном и полноценном питании.
Напоминаю о 5 обязательных группах продуктов в рационе:
- фрукты, овощи, зерновые, белки, растительные масла.
- не пренебрегайте заморозкой и сушеными фруктами/овощами, делайте упор на сезонные продукты
- делайте упор на продукты, богатые витамином С(зелень, болгарский перец, ягоды, капуста, шиповник)
- потребляйте достаточно белка: в каждый прием пищи
- следите за пищевой безопасностью: обрабатывайте термически продукты, используйте разные доски для сырых и готовых продуктов, тщательно мойте овощи и фрукты
Иллюстративное фото (pexels.com)
Высыпайтесь
Я понимаю мам с детьми и людей с ночным графиком работы, но по возможности старайтесь спать 7-8 часов. Это правда важно! Не забывайте про качество сна: перед сном не пьём кофе и алкоголь, спим в проветриваемом помещении, убираем гаджеты за час
Худейте грамотно
Здоровый вес очень важен для работы иммунитета. Вот только снижать вес нужно без ограничительных диет, постепенно и грамотно, иначе получите обратный эффект.
Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)
Напомним, ранее диетолог назвала главный суперфуд осени, который улучшает здоровье и надолго сохраняет ощущение сытости.