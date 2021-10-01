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БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осенью

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Пятница 01 октября 2021 14:32
БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осенью Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Осенью к уже известному вирусу добавляются другие простудные заболевания и запрос повышения иммунитета как никогда актуален.

Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram об образе жизни и питании, которые помогут иммунитету и укрепят организм.

Как повысить иммунитет:

БАДы не нужны: эхинацею и витамин С в топку. Сосредоточьтесь на разнообразном, сбалансированном и полноценном питании.

Напоминаю о 5 обязательных группах продуктов в рационе:

  • фрукты, овощи, зерновые, белки, растительные масла.
  • не пренебрегайте заморозкой и сушеными фруктами/овощами, делайте упор на сезонные продукты
  • делайте упор на продукты, богатые витамином С(зелень, болгарский перец, ягоды, капуста, шиповник)
  • потребляйте достаточно белка: в каждый прием пищи
  • следите за пищевой безопасностью: обрабатывайте термически продукты, используйте разные доски для сырых и готовых продуктов, тщательно мойте овощи и фрукты

БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осенью

Иллюстративное фото (pexels.com)

Высыпайтесь

Я понимаю мам с детьми и людей с ночным графиком работы, но по возможности старайтесь спать 7-8 часов. Это правда важно! Не забывайте про качество сна: перед сном не пьём кофе и алкоголь, спим в проветриваемом помещении, убираем гаджеты за час

Худейте грамотно

Здоровый вес очень важен для работы иммунитета. Вот только снижать вес нужно без ограничительных диет, постепенно и грамотно, иначе получите обратный эффект.

БАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осеньюБАДы не нужны: диетолог рассказала, как повысить иммунитет осеньюИллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, ранее диетолог назвала главный суперфуд осени, который улучшает здоровье и надолго сохраняет ощущение сытости.

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