Богаты клетчаткой и витаминами: топ-7 ягод, которые нужно добавить в рацион

Ягоды - это здоровый продукт, который спокойно можно есть, так как они низкокалорийны, но богаты клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. Так что скрестили пальчики и ждем сезон ягод или же покупаем заморозку, пока к нам не дошел прогресс.

Какие ягоды следует обязательно добавить в свой рацион и чем они полезны, рассказала нутрициолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram .

В день (в идеале) должно быть хотя бы 100 г ягод в рационе. Для нас ягоды (в программах питания) мы расцениваем как фрукты и плюсуем к фруктам.

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Чем разнообразнее варианты ягод будут в течение недели, тем лучше. Залог здоровья — разнообразный рацион.

Топ-7 ягод, которые нужно добавить в рацион:

1. Клубника — хороший источник витамина С. Доказано, что она снижает факторы риска сердечных заболеваний и помогает контролировать уровень сахара в крови.

2. Малина — богата клетчаткой и полифенолами-антиоксидантами, которые отлично борются с окислительным стрессом.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Черника — помогает бороться с воспалением в организме.

4. Виноград — особенно семена и кожура полны антиоксидантов. Есть исследования, которые показывают, что виноград может помочь снизить уровень холестерина в крови и риск диабета 2 типа, а также улучшить здоровье мозга.

5. Ассаи — у нас сложно найти, но в них очень высокое количество антиоксидантов.

6. Голубика — отличный источник витамина К, витамина С и множество антиоксидантов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Клюква — самая известная польза клюквы для здоровья - это ее способность снижать риск инфекций мочевыводящих путей.

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Как вы увидели, любые ягоды ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ ОРГАНИЗМУ С ПОСЛЕДСТВИЕМ СТРЕССА из-за наличия большого количества антиоксидантов и разного набора витаминов.

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Калорийность ягод колеблется от 30 до 70 ккал на 100 г.

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Если не получается внедрять в свой рацион ягоды каждый день, старайтесь это делать хотя бы 2-3 раза в неделю.