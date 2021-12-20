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Боли в правом подреберье: врач рассказала, что может вызывать застой желчи

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 18:01
Боли в правом подреберье: врач рассказала, что может вызывать застой желчи Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Желчь образуется в печени и накапливается в желчном пузыре. Она состоит из воды, желчных и жирных кислот, фосфолипидов, билирубина, мочевой кислоты, мочевины и холестерина.

В норме желчь должна поступать по желчевыводящим путям в просвет кишечника в необходимом количестве и качестве – не быть густой.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала признаки сгущения желчи и рассказала, что может вызывать ее застой.

Боли в правом подреберье: врач рассказала, что может вызывать застой желчиЧто говорит организм (фото: pexels.com)

Желчь необходима для:

  • Расщепления жиров.
  • Усиления моторики кишечника, профилактики запоров.
  • Повышения активности ферментов поджелудочной железы.
  • Полноценного всасывания аминокислот и жирорастворимых витаминов.
  • Профилактики остеопороза.

Чтобы качественно выполнять все эти функции, желчь должна быть текучей. Если она станет вязкой, это вызовет застойные явления в желчном пузыре и нарушит работу всего ЖКТ.

Что может вызывать застой желчи

  1. Острые и хронические заболевания ЖКТ: гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, воспаления в поджелудочной железе, кишечнике и печени, врожденные патологии желчного пузыря и его протоков.
  2. Проникновение патогенной флоры в желчный пузырь из кишечника, а также по крови и лимфе из любого очага хронического воспаления: пародонтит, хронический тонзиллит, аднексит и пр.
  3. Избыточная масса тела и метаболические нарушения: инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа.
  4. Гипотиреоз.
  5. Снижение уровня половых гормонов и прием КОК.
  6. Злоупотребление алкоголем.
  7. Прием некоторых препаратов.
  8. Обезвоживание.
  9. Гиподинамия.
  10. Беременность.
  11. Наследственный фактор.
  12. Хронический неконтролируемый стресс.
  13. Паразитоз.

Боли в правом подреберье: врач рассказала, что может вызывать застой желчиИногда все дело в беременности (фото: pexels.com)

Признаки сгущения желчи:

  • боль в правом подреберье или по всему животу,
  • резь утром или после сна,
  • изжога, тошнота, иногда со рвотой,
  • горечь во рту,
  • землистый или желтоватый оттенок кожи,
  • повышенная утомляемость,
  • отрыжка, метеоризм, диарея,
  • кожный зуд, сухость кожи, акне, плохое заживление ран и других повреждений,
  • изменение цвета кала до светлого, а мочи до темной окраски,
  • ночная бессонница, сильная сонливость в дневное время.

Раньше нутрициолог назвала три главных продукта для здоровья костей, и это не молочка.

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