Боли в правом подреберье: врач рассказала, что может вызывать застой желчи

Желчь образуется в печени и накапливается в желчном пузыре. Она состоит из воды, желчных и жирных кислот, фосфолипидов, билирубина, мочевой кислоты, мочевины и холестерина.

В норме желчь должна поступать по желчевыводящим путям в просвет кишечника в необходимом количестве и качестве – не быть густой.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала признаки сгущения желчи и рассказала, что может вызывать ее застой.