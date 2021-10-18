Что будет, если отказаться от мучного: 5 поразительных изменений
В последнее время многие говорят о вреде хлеба и других мучных изделий. Вы когда-нибудь задумывались, что будет с вашим организмом, если откажетесь от изделий из пшеничной муки?
Нутрициолог Маргарита Сичук перечислила в Instagram 5 весомых причин сделать это.
Топ-5 причин отказаться от мучного:
1. Ваш рацион станет более здоровым.
Белый хлеб - это пустой продукт. Современная пшеница отличается от той, которую выращивали наши предки - сейчас она напичкана пестицидами, а для придания белоснежного цвета ее отбеливают. После перемалывания пшеницы в муку, полезных веществ в ней остаётся около 30%, а через 2 недели и эти 30% теряют свою активность, т.е. мы едим пустые калории.
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2. Кожа станет чистой, а желудок будет хорошо работать.
Белый хлеб содержит глютен, или клейковину, которые вызывают высыпания на коже и нарушения пищеварения. В белом хлебе нет клетчатки, которая так важна для работы пищеварительной системы.
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3. Вес снизится.
Вы похудеете уже в течении первых двух недель, если замените белый хлеб на ржаной цельнозерновой, обойный, обдираный, или хлеб из овсяной, льняной муки.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Вы будете здоровым!
Хлеб - не всему голова. Как уже говорилось выше, хлеб - это "продукт-пустышка", и наш организм не может оставаться молодым и здоровым, не потребляя витамины и минералы.
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5. Снижается риск заболевания сахарным диабетом.
Постоянное потребление белого хлеба ведёт к скачкам глюкозы->скачкам инсулина->инсулинорезистентности->сахарному диабету.
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Сделайте один маленький шаг навстречу своему здоровью.
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