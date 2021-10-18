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Що буде, якщо відмовитися від борошняного: 5 разючих змін

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Понеділок 18 жовтня 2021 13:36
Що буде, якщо відмовитися від борошняного: 5 разючих змін Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Останнім часом багато хто говорить про шкоду хліба та інших борошняних виробів. Ви коли-небудь замислювалися, що буде з вашим організмом, якщо відмовитеся від виробів з пшеничного борошна?

Нутриціолог Маргарита Січук перерахувала в Instagram 5 вагомих причин зробити це.

Топ-5 причин відмовитися від борошняного:

1. Ваш раціон стане більш здоровим.

Білий хліб - це порожній продукт. Сучасна пшениця відрізняється від тієї, яку вирощували наші предки - зараз вона напхана пестицидами, а для додання білосніжного кольору її відбілюють. Після перемелювання пшениці в борошно, корисних речовин в ній залишається близько 30%, а через 2 тижні і ці 30% втрачають свою активність, тобто ми їмо порожні калорії.

2. Шкіра стане чистою, а шлунок буде добре працювати.

Білий хліб містить глютен, або клейковину, які викликають висипання на шкірі і порушення травлення. У білому хлібі немає клітковини, яка так важлива для роботи травної системи.

3. Вага знизиться.

Ви схуднете вже протягом перших двох тижнів, якщо замініть білий хліб на житній цільнозерновий, шпалерний, обдираний, або хліб з вівсяної, лляної муки.

Що буде, якщо відмовитися від борошняного: 5 разючих змін

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Ви будете здоровим!

Хліб - не всьому голова. Як вже говорилося вище, хліб - це "продукт-пустушка", і наш організм не може залишатися молодим і здоровим, не споживаючи вітаміни і мінерали.

5. Знижується ризик захворювання на цукровий діабет.

Постійне споживання білого хліба веде до стрибків глюкози->стрибків інсуліну->інсулінорезистентності->цукрового діабету.

Зробіть один маленький крок назустріч своєму здоров'ю.

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