ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Новина українською → Пятница 01 января 2021 09:57
После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Минус 2 кг за день на разгрузочном дне – вполне реально! Такие детокс-дни можно проводить раз в неделю или сразу после праздников , когда хочется вернуть легкость и восстановить пищеварение. Детальным меню разгрузочного дня поделилась нутрициолог Светлана Никитчук.

На странице в Instagram эксперт расписала меню на день.

Завтрак
Смузи: 1/3 банана, 1/3 огурца, зелень салата, замороженные ягоды (или кусочек яблока), сельдерей, вода, по желанию можно добавить спирулину (4 г).
Можно свой вариант смузи.

После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основные правила: не более 7 ингредиентов, только один сладкий фрукт, овощи, зелень. Порция примерно 300 гр

Обед
Суп-пюре из цветной капусты:

  • цветная капуста 300-350 г
  • морковь 150 г
  • лук 150 г
  • сливки 10% 200 г
  • вода 800 мл
  • масло растительное (1,5-2 ст. ложки)
  • соль

После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Приготовление:

  • Лук чистим и нарезаем крупными кубиками.
  • Морковь моем, чистим и также режем крупными кубиками.
  • В кастрюлю (лучше с толстым дном) наливаем 1,5-2 столовые ложки растительного масла и ставим на сильный огонь. В разогретом масле обжариваем лук в течение нескольких минут, пока лук не станет мягким и приобретет желтоватый оттенок.
  • Добавляем к луку морковь и обжариваем, помешивая еще 2-3 мин. Наливаем горячую воду в кастрюлю с луком и морковью. Добавляем капусту, солим.
  • После того как вода закипит, ещё раз всё перемешиваем и убавляем огонь до среднего, чтобы суп слегка кипел.
  • Варим около 15 минут, до полной готовности капусты.
  • Снимаем кастрюлю с огня и измельчаем суп блендером до однородного состояния. Добавляем сливки и перемешиваем до однородности.

Порция около 300 гр.

Полдник
Салат-щетка:

После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Капуста 150 гр
  • Морковь 100 гр
  • Свекла 150 гр
  • Лук (по желанию) 15 гр
  • Зелень по вкусу
  • Растительное масло 2 ст.л.
  • Соль по вкусу

Приготовление:
Капусту нашинкуйте полосками. Чем тоньше будут полоски, тем нежнее и вкуснее получится салат. Морковку и свеклу натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими перьями. Зелень нарежьте некрупно. Слегка посолите. Заправьте готовый салат маслом.

Ужин
Запеченные овощи:

  • Баклажан
  • Кабачок
  • Перец
  • Помидоры
  • Морковь
  • Шампиньоны
  • Лук репчатый
  • Чеснок
  • Перец чили
  • Петрушка по вкусу
  • Соль крупнокристаллическая 1 ст.л.
  • Растительное масло

После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.lana)

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова развеяла мифы о майонезе на новогоднем столе.

Кстати, диетолог Светлана Фус рассказала, как не переесть за праздничным столом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда похудение диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Суд отправил Микитася под стражу
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Суд отправил Микитася под стражу