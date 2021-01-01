После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих
Минус 2 кг за день на разгрузочном дне – вполне реально! Такие детокс-дни можно проводить раз в неделю или сразу после праздников , когда хочется вернуть легкость и восстановить пищеварение. Детальным меню разгрузочного дня поделилась нутрициолог Светлана Никитчук.
На странице в Instagram эксперт расписала меню на день.
Завтрак
Смузи: 1/3 банана, 1/3 огурца, зелень салата, замороженные ягоды (или кусочек яблока), сельдерей, вода, по желанию можно добавить спирулину (4 г).
Можно свой вариант смузи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Основные правила: не более 7 ингредиентов, только один сладкий фрукт, овощи, зелень. Порция примерно 300 гр
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Обед
Суп-пюре из цветной капусты:
- цветная капуста 300-350 г
- морковь 150 г
- лук 150 г
- сливки 10% 200 г
- вода 800 мл
- масло растительное (1,5-2 ст. ложки)
- соль
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Приготовление:
- Лук чистим и нарезаем крупными кубиками.
- Морковь моем, чистим и также режем крупными кубиками.
- В кастрюлю (лучше с толстым дном) наливаем 1,5-2 столовые ложки растительного масла и ставим на сильный огонь. В разогретом масле обжариваем лук в течение нескольких минут, пока лук не станет мягким и приобретет желтоватый оттенок.
- Добавляем к луку морковь и обжариваем, помешивая еще 2-3 мин. Наливаем горячую воду в кастрюлю с луком и морковью. Добавляем капусту, солим.
- После того как вода закипит, ещё раз всё перемешиваем и убавляем огонь до среднего, чтобы суп слегка кипел.
- Варим около 15 минут, до полной готовности капусты.
- Снимаем кастрюлю с огня и измельчаем суп блендером до однородного состояния. Добавляем сливки и перемешиваем до однородности.
Порция около 300 гр.
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Полдник
Салат-щетка:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Капуста 150 гр
- Морковь 100 гр
- Свекла 150 гр
- Лук (по желанию) 15 гр
- Зелень по вкусу
- Растительное масло 2 ст.л.
- Соль по вкусу
Приготовление:
Капусту нашинкуйте полосками. Чем тоньше будут полоски, тем нежнее и вкуснее получится салат. Морковку и свеклу натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими перьями. Зелень нарежьте некрупно. Слегка посолите. Заправьте готовый салат маслом.
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Ужин
Запеченные овощи:
- Баклажан
- Кабачок
- Перец
- Помидоры
- Морковь
- Шампиньоны
- Лук репчатый
- Чеснок
- Перец чили
- Петрушка по вкусу
- Соль крупнокристаллическая 1 ст.л.
- Растительное масло
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.lana)
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