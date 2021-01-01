После бурного застолья: эксперт поделилась детальным меню разгрузочного дня для худеющих

Минус 2 кг за день на разгрузочном дне – вполне реально! Такие детокс-дни можно проводить раз в неделю или сразу после праздников , когда хочется вернуть легкость и восстановить пищеварение. Детальным меню разгрузочного дня поделилась нутрициолог Светлана Никитчук.

На странице в Instagram эксперт расписала меню на день.

Завтрак

Смузи: 1/3 банана, 1/3 огурца, зелень салата, замороженные ягоды (или кусочек яблока), сельдерей, вода, по желанию можно добавить спирулину (4 г).

Можно свой вариант смузи.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Основные правила: не более 7 ингредиентов, только один сладкий фрукт, овощи, зелень. Порция примерно 300 гр

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Обед

Суп-пюре из цветной капусты:

цветная капуста 300-350 г

морковь 150 г

лук 150 г

сливки 10% 200 г

вода 800 мл

масло растительное (1,5-2 ст. ложки)

соль

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Приготовление:

Лук чистим и нарезаем крупными кубиками.

Морковь моем, чистим и также режем крупными кубиками.

В кастрюлю (лучше с толстым дном) наливаем 1,5-2 столовые ложки растительного масла и ставим на сильный огонь. В разогретом масле обжариваем лук в течение нескольких минут, пока лук не станет мягким и приобретет желтоватый оттенок.

Добавляем к луку морковь и обжариваем, помешивая еще 2-3 мин. Наливаем горячую воду в кастрюлю с луком и морковью. Добавляем капусту, солим.

После того как вода закипит, ещё раз всё перемешиваем и убавляем огонь до среднего, чтобы суп слегка кипел.

Варим около 15 минут, до полной готовности капусты.

Снимаем кастрюлю с огня и измельчаем суп блендером до однородного состояния. Добавляем сливки и перемешиваем до однородности.

Порция около 300 гр.

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Полдник

Салат-щетка:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Капуста 150 гр

Морковь 100 гр

Свекла 150 гр

Лук (по желанию) 15 гр

Зелень по вкусу

Растительное масло 2 ст.л.

Соль по вкусу

Приготовление:

Капусту нашинкуйте полосками. Чем тоньше будут полоски, тем нежнее и вкуснее получится салат. Морковку и свеклу натрите на терке для корейской моркови. Лук нарежьте тонкими перьями. Зелень нарежьте некрупно. Слегка посолите. Заправьте готовый салат маслом.

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Ужин

Запеченные овощи:

Баклажан

Кабачок

Перец

Помидоры

Морковь

Шампиньоны

Лук репчатый

Чеснок

Перец чили

Петрушка по вкусу

Соль крупнокристаллическая 1 ст.л.

Растительное масло

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog.lana)

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