Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Мінус 2 кг за день на розвантажувальному дні – цілком реально! Такі детокс-дні можна проводити раз на тиждень або відразу після свят , коли хочеться повернути легкість і відновити травлення. Детальним меню розвантажувального дня поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук.

На сторінці в Instagram експерт розписала меню на день.

Сніданок

Смузі: 1/3 банана, 1/3 огірка, зелень салату, заморожені ягоди (або шматочок яблука), селера, вода, за бажанням можна додати спіруліну (4 г).

Можна свій варіант смузі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Основні правила: не більше 7 інгредієнтів, тільки один солодкий фрукт, овочі, зелень. Порція приблизно 300 гр

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Обід

Суп-пюре з цвітної капусти:

цвітна капуста 300-350 г

морква 150 г

цибуля 150 г

вершки 10% - 200 г

вода-800 мл

масло рослинне (1,5-2 ст. ложки)

сіль

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування:

Цибулю чистимо і нарізаємо великими кубиками.

Моркву миємо, чистимо і також ріжемо великими кубиками.

В каструлю (краще з товстим дном) наливаємо 1,5-2 столові ложки рослинної олії і ставимо на сильний вогонь. У розігрітому маслі обсмажуємо цибулю протягом декількох хвилин, поки цибуля не стане м'якою і набуває жовтуватий відтінок.

Додаємо до цибулі моркву і смажимо, помішуючи, ще 2-3 хв. Наливаємо гарячу воду в каструлю з цибулею і морквою. Додаємо капусту, солимо.

Після того як вода закипить, ще раз все перемішуємо і зменшуємо вогонь до середнього, щоб суп кипів злегка.

Варимо близько 15 хвилин, до повної готовності капусти.

Знімаємо каструлю з вогню і подрібнюємо суп блендером до однорідного стану. Додаємо вершки і перемішуємо до однорідності.

Порція близько 300 гр.

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Полуденок

Салат-щітка:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Капуста 150 гр

Морква 100 г

Буряк 150 гр

Цибуля (за бажанням) 15 г

Зелень за смаком

Рослинне масло 2 ст. л.

Сіль за смаком

Приготування:

Капусту наріжте смужками. Чим тонше будуть смужки, тим ніжніше і смачніше вийде салат. Моркву і буряк натріть на тертці для корейської моркви. Цибулю наріжте тонкими пір'ям. Зелень дрібно наріжте. Злегка посоліть. Готовий салат заправте маслом.

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Вечеря

Запечені овочі:

Баклажан

Кабачок

Перець

Помідори

Морква

Печериці

Цибуля ріпчаста

Часник

Перець чилі

Петрушка за смаком

Сіль великокристалічна 1 ст. л.

Рослинне масло

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)

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