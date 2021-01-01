Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне
Мінус 2 кг за день на розвантажувальному дні – цілком реально! Такі детокс-дні можна проводити раз на тиждень або відразу після свят , коли хочеться повернути легкість і відновити травлення. Детальним меню розвантажувального дня поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук.
На сторінці в Instagram експерт розписала меню на день.
Сніданок
Смузі: 1/3 банана, 1/3 огірка, зелень салату, заморожені ягоди (або шматочок яблука), селера, вода, за бажанням можна додати спіруліну (4 г).
Можна свій варіант смузі.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Основні правила: не більше 7 інгредієнтів, тільки один солодкий фрукт, овочі, зелень. Порція приблизно 300 гр
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Обід
Суп-пюре з цвітної капусти:
- цвітна капуста 300-350 г
- морква 150 г
- цибуля 150 г
- вершки 10% - 200 г
- вода-800 мл
- масло рослинне (1,5-2 ст. ложки)
- сіль
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Приготування:
- Цибулю чистимо і нарізаємо великими кубиками.
- Моркву миємо, чистимо і також ріжемо великими кубиками.
- В каструлю (краще з товстим дном) наливаємо 1,5-2 столові ложки рослинної олії і ставимо на сильний вогонь. У розігрітому маслі обсмажуємо цибулю протягом декількох хвилин, поки цибуля не стане м'якою і набуває жовтуватий відтінок.
- Додаємо до цибулі моркву і смажимо, помішуючи, ще 2-3 хв. Наливаємо гарячу воду в каструлю з цибулею і морквою. Додаємо капусту, солимо.
- Після того як вода закипить, ще раз все перемішуємо і зменшуємо вогонь до середнього, щоб суп кипів злегка.
- Варимо близько 15 хвилин, до повної готовності капусти.
- Знімаємо каструлю з вогню і подрібнюємо суп блендером до однорідного стану. Додаємо вершки і перемішуємо до однорідності.
Порція близько 300 гр.
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Полуденок
Салат-щітка:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Капуста 150 гр
- Морква 100 г
- Буряк 150 гр
- Цибуля (за бажанням) 15 г
- Зелень за смаком
- Рослинне масло 2 ст. л.
- Сіль за смаком
Приготування:
Капусту наріжте смужками. Чим тонше будуть смужки, тим ніжніше і смачніше вийде салат. Моркву і буряк натріть на тертці для корейської моркви. Цибулю наріжте тонкими пір'ям. Зелень дрібно наріжте. Злегка посоліть. Готовий салат заправте маслом.
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Вечеря
Запечені овочі:
- Баклажан
- Кабачок
- Перець
- Помідори
- Морква
- Печериці
- Цибуля ріпчаста
- Часник
- Перець чилі
- Петрушка за смаком
- Сіль великокристалічна 1 ст. л.
- Рослинне масло
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)
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