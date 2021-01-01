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Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 09:57
Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Мінус 2 кг за день на розвантажувальному дні – цілком реально! Такі детокс-дні можна проводити раз на тиждень або відразу після свят , коли хочеться повернути легкість і відновити травлення. Детальним меню розвантажувального дня поділилася нутриціолог Світлана Нікітчук.

На сторінці в Instagram експерт розписала меню на день.

Сніданок
Смузі: 1/3 банана, 1/3 огірка, зелень салату, заморожені ягоди (або шматочок яблука), селера, вода, за бажанням можна додати спіруліну (4 г).
Можна свій варіант смузі.

Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Основні правила: не більше 7 інгредієнтів, тільки один солодкий фрукт, овочі, зелень. Порція приблизно 300 гр

Обід
Суп-пюре з цвітної капусти:

  • цвітна капуста 300-350 г
  • морква 150 г
  • цибуля 150 г
  • вершки 10% - 200 г
  • вода-800 мл
  • масло рослинне (1,5-2 ст. ложки)
  • сіль

Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування:

  • Цибулю чистимо і нарізаємо великими кубиками.
  • Моркву миємо, чистимо і також ріжемо великими кубиками.
  • В каструлю (краще з товстим дном) наливаємо 1,5-2 столові ложки рослинної олії і ставимо на сильний вогонь. У розігрітому маслі обсмажуємо цибулю протягом декількох хвилин, поки цибуля не стане м'якою і набуває жовтуватий відтінок.
  • Додаємо до цибулі моркву і смажимо, помішуючи, ще 2-3 хв. Наливаємо гарячу воду в каструлю з цибулею і морквою. Додаємо капусту, солимо.
  • Після того як вода закипить, ще раз все перемішуємо і зменшуємо вогонь до середнього, щоб суп кипів злегка.
  • Варимо близько 15 хвилин, до повної готовності капусти.
  • Знімаємо каструлю з вогню і подрібнюємо суп блендером до однорідного стану. Додаємо вершки і перемішуємо до однорідності.

Порція близько 300 гр.

Полуденок
Салат-щітка:

Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Капуста 150 гр
  • Морква 100 г
  • Буряк 150 гр
  • Цибуля (за бажанням) 15 г
  • Зелень за смаком
  • Рослинне масло 2 ст. л.
  • Сіль за смаком

Приготування:
Капусту наріжте смужками. Чим тонше будуть смужки, тим ніжніше і смачніше вийде салат. Моркву і буряк натріть на тертці для корейської моркви. Цибулю наріжте тонкими пір'ям. Зелень дрібно наріжте. Злегка посоліть. Готовий салат заправте маслом.

Вечеря
Запечені овочі:

  • Баклажан
  • Кабачок
  • Перець
  • Помідори
  • Морква
  • Печериці
  • Цибуля ріпчаста
  • Часник
  • Перець чилі
  • Петрушка за смаком
  • Сіль великокристалічна 1 ст. л.
  • Рослинне масло

Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Після бурхливого застілля: експерт поділилася детальним меню розвантажувального дня для тих, хто худне

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.lana)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розвіяла міфи про майонез на новорічному столі.

До речі, дієтолог Світлана Фус розповіла, як не переїсти за святковим столом.

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