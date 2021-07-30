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Чтобы быстрее восстановиться: диетолог раскрыла особенности питания после COVID-19

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Пятница 30 июля 2021 08:34
Чтобы быстрее восстановиться: диетолог раскрыла особенности питания после COVID-19 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Особенность этого заболевания в том, что его долго не получается забыть. Даже после перенесенной болезни могут сохраняться симптомы, которые существенно влияют на качество жизни. Конечно же, нужно обязательно рассказать о всех недомоганиях врачу. Но помочь себе скорее восстановиться мы можем и с помощью питания.

Об особенностях питания после перенесенного COVID-19 диетолог-нутрициолог Мила Микитюк рассказала в своем Instagram.

Питание после COVID-19:

Самое первое и важное, что нужно сделать — выпивать достаточно количество воды. Качественно увлажненные слизистые являются неплохим препятствием на пути вирусов.

Употребляйте продукты, полезные для кишечника. Ведь именно он во многом ответственен за наш иммунитет. Необходимо включить в рацион:

  • Продукты, богатые клетчаткой (овощи, фрукты, ягоды, цельные зерна, крупы, орехи и бобовые). По данным ВОЗ, необходимо ежедневно съедать более 400 гр овощей, фруктов и ягод.
  • Продукты, содержащие про- и пребиотики (кисломолочные продукты, квашенная капуста, яблоки, цикорий)

Чтобы быстрее восстановиться: диетолог раскрыла особенности питания после COVID-19

Иллюстративное фото (pexels.com)

Включите в рацион продукты, обладающие противовирусным действием. Например, витамин С содержится в шиповнике, квашенной капусте, сладком перце, киви и цитрусовых. Витамин Д в рыбе и морепродуктах, яйцах, грибах. Цинк можно получить из кедровых орешков, говядины, морепродуктов и свекле.

Ешьте жирное! Да, я не опечаталась. Легкие очень зависят от поступления полноценных жиров в организм. Добавьте в свой рацион жирную рыбу, масла, авокадо и орехи.

Следите за достаточным поступлением белка, они являются ядром иммунной системы. Можно выбирать как животные белки (мясо, рыбу, яйца), так и растительные (бобовые, семена, сою, орехи).

Чтобы быстрее восстановиться: диетолог раскрыла особенности питания после COVID-19

Иллюстративное фото (pexels.com)

Категорически исключите алкоголь, сахар, копчености и по возможности снизьте употребление соли. Это повысит усвояемость еды и снизит воспаление стенок сосудов.

Напомним, ранее нутрициолог назвала 8 способов стать моложе и красивее с помощью питания.

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здоровое питание диетолог
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