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Щоб швидше відновитися: дієтолог розкрила особливості харчування після COVID-19

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П'ятниця 30 липня 2021 08:34
Щоб швидше відновитися: дієтолог розкрила особливості харчування після COVID-19 Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Особливість цього захворювання в тому, що його довго не виходить забути. Навіть після перенесеної хвороби можуть зберігатися симптоми, які істотно впливають на якість життя. Звичайно ж, потрібно обов'язково розповісти про всі нездужання лікаря. Але допомогти собі швидше відновитися ми можемо і за допомогою харчування.

Про особливості харчування після перенесеного COVID-19 дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк розповіла у своєму Instagram.

Харчування після COVID-19:

Найперше і найважливіше, що потрібно зробити — випивати достатню кількість води. Якісно зволожені слизові є непоганою перешкодою на шляху вірусів.

Вживайте продукти, корисні для кишечника. Адже саме він багато в чому відповідальний за наш імунітет. Необхідно включити в раціон:

  • Продукти, багаті клітковиною (овочі, фрукти, ягоди, цільні зерна, крупи, горіхи і бобові). За даними ВООЗ, необхідно щодня з'їдати більше 400 гр овочів, фруктів і ягід.
  • Продукти, що містять про-і пребіотики (кисломолочні продукти, квашена капуста, яблука, цикорій)

Щоб швидше відновитися: дієтолог розкрила особливості харчування після COVID-19

Ілюстративне фото (pexels.com)

Включіть в раціон продукти, що володіють противірусною дією. Наприклад, вітамін С міститься в шипшині, квашеній капусті, солодкому перці, ківі і цитрусових. Вітамін Д в рибі і морепродуктах, яйцях, грибах. Цинк можна отримати з кедрових горішків, яловичини, морепродуктів і буряку.

Їжте жирне! Так, я не опечаталася. Легені дуже залежать від надходження повноцінних жирів в організм. Додайте в свій раціон жирну рибу, масла, авокадо і горіхи.

Слідкуйте за достатнім надходженням білка, вони є ядром імунної системи. Можна вибирати як тваринні білки (м'ясо, рибу, яйця), так і рослинні (бобові, насіння, сою, горіхи).

Щоб швидше відновитися: дієтолог розкрила особливості харчування після COVID-19

Ілюстративне фото (pexels.com)

Категорично виключіть алкоголь, цукор, копченості і по можливості знизьте вживання солі. Це підвищить засвоюваність їжі і знизить запалення стінок судин.

Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала 8 способів стати молодше і красивіше за допомогою харчування.

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