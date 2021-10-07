Быстро поставит на ноги: нутрициолог назвала простое натуральное средство от простуды и гриппа
При простуде и гриппе все привыкли бежать в аптеку. Но прежде чем закупиться антибиотиками, стоит попробовать натуральное средство, которое полезно и детям, и взрослым - оно быстро поставит на ноги!
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала о полезных свойствах перги.
Перга - переработанная пчелами пыльца, законсервированная в сотах. В состав перги входят уникальные аминокислоты, множество витаминов, микроэлементов, ферменты, углеводы. Это природные витамины.
Переработанная пчелами пыльца, законсервированная в сотах (фото: pexels.com)
Принимать пергу лучше в измельченном виде. Можно добавлять в кашу, творог, кефир, смешивать с медом в пропорции 1:1.
Почему стоит употреблять пергу
- регулирует перистальтику кишечника,
- оказывает противомикробное действие и способна даже останавливать рост грибов Candida,
- регулирует обмен веществ в органах, а также в тканях и стимулирует усвоение всех питательных веществ из пищи,
- натуральный антибиотик,
- оказывает помощь в наборе мышечной массы,
- помогает восстановить функции поджелудочной железы,
- применяется в области лечения многих заболеваний сердечно-сосудистой системы таких, как инсульт и инфаркт, пониженное и повышенное давление,
- позволяет избавиться от головных болей, тяжести в груди, упадка сил,
- незаменима при заболеваниях нервной, пищеварительной и эндокринной систем,
- увеличивает гемоглобин и эритроциты при анемии,
- усиливает защитные свойства организма против гриппа и простуды (особенно зимой и весной),
- оказывает помощь при бесплодии, стимулирует деятельность половых органов, полезна для зачатия,
- при беременности - благотворно влияет на развитие ребенка и здоровье матери,
Мед и перга - главные помощники при простуде (фото: pexels.com)
- помогает при радиоактивном облучении, выпадении волос, переломах, интоксикациях,
- снимает воспаления,
- повышает иммунитет,
- ускоряет метаболизм,
- восстанавливает энергобаланс,
- тонизирует и стимулирует мозговое кровообращение,
- нормализует гормональный фон и баланс эндокринной системы,
- замедляет процесс старения организма,
- оказывает антигистаминное действие,
- используется при лечении воспалений суставов,
- помогает снизить уровень плохого холестерина,
- помогает восстановить кровяное давление,
- помогает заживлять язвы в разных отделах ЖКТ,
- имеет противодиарейные свойства,
- в период кормления грудью способствует увеличению количества и улучшению качества молока,
- оказывает помощь мужским репродуктивным органам: стимулирует потенцию. При приеме увеличивается количество сперматозоидов - и они становятся намного активнее.
Раньше нутрициолог рассказала, чем лучше всего питаться после 40 лет, чтобы сохранить молодость и здоровье.