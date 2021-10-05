Сохранить здоровье и молодость: диетолог рассказала, чем питаться после 40
Чем питаться после 40, чтобы сохранить здоровье, молодость и быть в ресурсе. Во-первых, питание должно быть чистым, сбалансированным и разнообразным.
Чистым, значит - не должно содержать красителей, усилителей вкуса, различных "е-шек". То есть, колбаса и различные полуфабрикаты - это не про красоту и молодость кожи и не про здоровье всего организма.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.
Тема сохранения молодости и здоровья очень интересная. Современные исследования и стратегии в теме antiage дают нам все карты в руки. Вопрос только в том, чтобы все это делать. Конечно, спорт отсутствие вредных привычек будут хорошим в кладом в сохранение здоровья, а значит - и молодости.
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Чтобы оставаться молодой, важно питаться чистыми продуктами (фото: pexels.com)
Хорошие, качественные, в идеале - фермерские, продукты - залог здоровья и долголетия.
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Простые продукты, которые помогут оставаться в ресурсе (фото: pexels.com)
Питание должно быть сбалансировано в плане БЖУ следующим образом:
- Снизить количество углеводов (даже медленных), максимально исключить простые углеводы (сахар, белая мука).
- Не увлекаться белком (различные диеты). Если в молодом возрасте норма белка до 1,2 г, то с возрастом постепенно снижаем до 0,8-1 г.
- А вот жиров следует добавить. Да, да, вы правильно поняли. Хорошие, качественные жиры помогут «не растерять» гормоны и не уйти в менопаузу раньше времени.
- Есть больше клетчатки: зелени, овощей.⠀
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