Быстро и вкусно: лучшие завтраки для здоровья и фигуры

Завтрак задает темп всему дню и они бывают 3-х видов: углеводный, белковый и смешанный.
Нутрициолог Ольга Усенко назвала в Instagram лучшие по ее мнению завтраки для здоровья, удобства и фигуры.
Эксперт отметила, что в базовом рациональном питании есть 3 варианта с определённым уклоном, а смешанных еще можно насчитать более 5 вариантов.
Топ-5 лучших завтраков:
1. Омлет на воде + сыр + овощи
2. Скрембл + рыбка с/с + овощи
3. Глазунья + сыр + рыбка с/с + овощи
К этим вариантам можно добавить хлеб/хлебец или фрукты/ягоды ещё, или немного гарнира в виде киноа/бобовых. Т.е яйца в любимых вариантах мы дополняем сыром, овощами и с/с рыбой или туной и получаем отличные варианты.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Творог + фрукты/ягоды
5. Творог + овощи
Вот эти 3 разных варианта сочетания я бы рекомендовала для тех, кто не заморачивается над питанием в течение дня.
Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова развенчала топ-10 мифов о похудении.