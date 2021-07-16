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Быстро и вкусно: лучшие завтраки для здоровья и фигуры

Автор: Марина Настевич

Завтрак задает темп всему дню и они бывают 3-х видов: углеводный, белковый и смешанный.

Нутрициолог Ольга Усенко назвала в Instagram лучшие по ее мнению завтраки для здоровья, удобства и фигуры.

Эксперт отметила, что в базовом рациональном питании есть 3 варианта с определённым уклоном, а смешанных еще можно насчитать более 5 вариантов.

Топ-5 лучших завтраков:

1. Омлет на воде + сыр + овощи

2. Скрембл + рыбка с/с + овощи

3. Глазунья + сыр + рыбка с/с + овощи

К этим вариантам можно добавить хлеб/хлебец или фрукты/ягоды ещё, или немного гарнира в виде киноа/бобовых. Т.е яйца в любимых вариантах мы дополняем сыром, овощами и с/с рыбой или туной и получаем отличные варианты.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Творог + фрукты/ягоды

5. Творог + овощи

Вот эти 3 разных варианта сочетания я бы рекомендовала для тех, кто не заморачивается над питанием в течение дня.

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова развенчала топ-10 мифов о похудении.

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здоровое питаниедиетолог