Быстро и вкусно: топ-5 вариантов завтраков без готовки
Для тех, кто находится в поездке и не имеет доступа к полноценной кухне, или же просто не любит заморачиваться с приготовлением еды, пригодятся рецепты быстрых и весьма сытных завтраков, для которых готовка практически не требуется. Нутрициолог Оля Усенко предложила топ-5 вариантов простых завтраков.
Как и из чего их соорудить, эксперт рассказала на своей странице в Instagram.
Главное, чтобы была микроволновка (хотя тоже не обязательно), чайник и холодильник.
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Варианты быстрой еды не из кулинарии:
- яичница легко делается в микроволновке (а иногда и отлично можно сварить просто яйца в чайнике, главное купить соль)
- гречка заливается кипятком и через 2-3 часа она сварилась (я обычно её на ночь ставлю)
- овсянку легко залить кипятком и получить быстрый эффект готового продукта
А что еще нужно?
1. Сыр не требует готовки и всегда легко взять его где-то
2. Хлеб и хлебцы (если не хочется заморачиваться с крупами) — отличная альтернатива
3. Фрукты и овощи насыщают и спасают тебя всегда
4. Орехи - прекрасный перекус
5. Сливочное масло или авокадо для бутербродиков
6. Сёмга с/с и/или тунец в собственном соку - прекрасно к хлебу
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ТОП-5 ЗАВТРАКОВ:
- гречка + сыр + яйцо (можно и без) + овощи
- овсянка + сыр + овощи
- овсянка + фрукты и орехи
- хлеб + авокадо + сыр + сёмга с/с + овощи
- омлет с овощами и сыром (если есть микроволновка)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Этот приём работает на самом деле и не только на завтрак, всегда можно вкусно перекусить, если находишься где-то вне дома или вне страны.
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала все о протеиновых продуктах.