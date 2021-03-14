Швидко і смачно: топ-5 варіантів сніданків без готування
Для тих, хто перебуває в поїздці і не має доступу до повноцінної кухні, або ж просто не любить морочитися з приготуванням їжі, знадобляться рецепти швидких і дуже ситні сніданків, для яких готування практично не потрібно. Нутриціолог Оля Усенко запропонувала топ-5 простих варіантів сніданків.
Як і з чого їх спорудити, експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Головне, щоб була мікрохвильовка (хоча теж не обов'язково), чайник і холодильник.
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Варіанти швидкої їжі не з кулінарії:
- яєчня легко робиться в мікрохвильовій печі (а іноді і відмінно можна просто зварити яйця в чайнику, головне купити сіль)
- гречка заливається окропом і через 2-3 години вона зварилася (я зазвичай її на ніч ставлю)
- вівсянку легко залити окропом і отримати швидкий ефект готового продукту
А що ще потрібно?
1. Сир не вимагає готування і завжди легко взяти його десь
2. Хліб і хлібці (якщо не хочеться морочитися з крупами) — відмінна альтернатива
3. Фрукти і овочі насичують і рятують тебе завжди
4. Горіхи - прекрасний перекус
5. Вершкове масло або авокадо для бутербродів
6. Сьомга с/с та/або тунець у власному соку - чудово до хліба
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ТОП-5 СНІДАНКІВ:
- гречка + сир + яйце (можна і без) + овочі
- вівсянка + сир + овочі
- вівсянка + фрукти і горіхи
- хліб + авокадо + сир + сьомга с/с + овочі
- омлет з овочами і сиром (якщо є мікрохвильовка)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Цей прийом працює насправді і не тільки на сніданок, завжди можна смачно перекусити, якщо перебуваєш десь поза домівкою або поза країною.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла все про протеїнові продукти.