ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как быстро восстановиться после праздников: 5 главных пунктов

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 08:32
Как быстро восстановиться после праздников: 5 главных пунктов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Если вы своему телу подкинули работы на праздниках - надо бы ему помочь?
Как считаете? Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное - вовремя остановиться и быстренько убрать последствия.

Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.

1. ОЩЕЛАЧИВАНИЕ

Снять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды.

Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг.
Если нет, пейте по 1 л магниевой воды Донат 3 дня
+ кокосовая вода
+ вода с огурцом и лимоном

Как быстро восстановиться после праздников: 5 главных пунктов

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. УДАЛЕНИЕ

Предлагаю диету разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья

1 уровень: удаление алкоголя и сахара
2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки
3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров
4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки)

Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней.

3. ДЕТОКСИКАЦИЯ

Наладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ.

  • Для лимфотока: вода + корень солодки
  • Для желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин (или дибикор из аптеки)


4. МИКРОБИОТА

Обязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей
+ с утра хлорофилл
+ на ночь псиллиум и зелёный коктейль

Как быстро восстановиться после праздников: 5 главных пунктов

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. ГОЛОД

Интервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёков

Голод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко рассказала о полезном напитке, идеальном для зимы.

Читайте LITE в Google News
Советы нутрициолога
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Минздраве объяснили, почему популярный народный метод снижения температуры опасен
В Минздраве объяснили, почему популярный народный метод снижения температуры опасен