Как быстро восстановиться после праздников: 5 главных пунктов

Если вы своему телу подкинули работы на праздниках - надо бы ему помочь? Как считаете? Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное - вовремя остановиться и быстренько убрать последствия.

Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.

1. ОЩЕЛАЧИВАНИЕ

Снять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды.

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Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг.

Если нет, пейте по 1 л магниевой воды Донат 3 дня

+ кокосовая вода

+ вода с огурцом и лимоном



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. УДАЛЕНИЕ

Предлагаю диету разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья

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1 уровень: удаление алкоголя и сахара

2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки

3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров

4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки)

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Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней.

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3. ДЕТОКСИКАЦИЯ

Наладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ.

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Для лимфотока: вода + корень солодки

Для желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин (или дибикор из аптеки)

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4. МИКРОБИОТА

Обязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей

+ с утра хлорофилл

+ на ночь псиллиум и зелёный коктейль

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. ГОЛОД

Интервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёков

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Голод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.