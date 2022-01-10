ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 08:32
Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви своєму тілу підкинули роботи на святах - треба б йому допомогти? Як вважаєте? Іноді обов'язково треба розслабитися і порушити всі закони ЗСЖ. Головне - вчасно зупинитися і швиденько прибрати наслідки.

Нутриціолог Євгенія Колодкіна назвала в Instagram головні кроки, які допоможуть вам швидко відновитися після свят.

1. ОЛУЖНЕННЯ

Зняти закислення і відновити кисло-лужну рівновагу. Алкоголь і м'ясо, цукор і глютен закисляють внутрішні середовища.

Найкраще олужнює магній, якщо у вас є, тимчасово підніміть дозування до 800 мг.
Якщо немає, пийте по 1 л магнієвої води Донат 3 дні
+ кокосова вода
+ вода з огірком і лимоном

Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. ВИДАЛЕННЯ

Пропоную дієту різного рівня складності з видаленням самих злісних руйнівників здоров'я

1 рівень: видалення алкоголю та цукру
2: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки
3: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів
4: видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів, червоного м'яса, пасльонових (всіх овочів, що містять насіння)

Такої дієти дотримуватися хоча б 7 днів.

3. ДЕТОКСИКАЦІЯ

Налагодити лімфо і жовчовідтік: дати рух двом головним детокс-рідинам. Саме вони забирають з тіла більшу частину токсичних речовин.

  • Для лімфотоку: вода + корінь солодки
  • Для жовчотоку: гаряча вода натщесерце + лецитин + таурин ( або дибікор з аптеки)


4. МІКРОБІОТА

Обов'язково потрібно допомогти кишечнику. Для цього кожен день з'їдайте хоча б одну порцію свіжих овочів
+ зранку хлорофіл
+ на ніч псілліум і зелений коктейль

Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. ГОЛОД

Інтервальне голодування: паличка виручалочка для тих, хто переїв, і тих, хто встиг розгойдати інсулін частими прийомами вуглеводів. Чим вище інсулін, тим вище апетит і більше набряків.

Голод 16/8 або навіть 18/6 зупинить пекельну інсулінову машину, зніме набряк, розвантажить шлунково-кишковий тракт і знизить апетит.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розповіла про корисний напій, ідеальний для зими.

Читайте LITE в Google News
Поради нутриціолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний
У МОЗ пояснили, чому популярний народний метод зниження температури небезпечний