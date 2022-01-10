Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів

Якщо ви своєму тілу підкинули роботи на святах - треба б йому допомогти? Як вважаєте? Іноді обов'язково треба розслабитися і порушити всі закони ЗСЖ. Головне - вчасно зупинитися і швиденько прибрати наслідки.

Нутриціолог Євгенія Колодкіна назвала в Instagram головні кроки, які допоможуть вам швидко відновитися після свят.

1. ОЛУЖНЕННЯ

Зняти закислення і відновити кисло-лужну рівновагу. Алкоголь і м'ясо, цукор і глютен закисляють внутрішні середовища.

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Найкраще олужнює магній, якщо у вас є, тимчасово підніміть дозування до 800 мг.

Якщо немає, пийте по 1 л магнієвої води Донат 3 дні

+ кокосова вода

+ вода з огірком і лимоном



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. ВИДАЛЕННЯ

Пропоную дієту різного рівня складності з видаленням самих злісних руйнівників здоров'я

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1 рівень: видалення алкоголю та цукру

2: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки

3: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів

4: видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів, червоного м'яса, пасльонових (всіх овочів, що містять насіння)

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Такої дієти дотримуватися хоча б 7 днів.

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3. ДЕТОКСИКАЦІЯ

Налагодити лімфо і жовчовідтік: дати рух двом головним детокс-рідинам. Саме вони забирають з тіла більшу частину токсичних речовин.

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Для лімфотоку: вода + корінь солодки

Для жовчотоку: гаряча вода натщесерце + лецитин + таурин ( або дибікор з аптеки)

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4. МІКРОБІОТА

Обов'язково потрібно допомогти кишечнику. Для цього кожен день з'їдайте хоча б одну порцію свіжих овочів

+ зранку хлорофіл

+ на ніч псілліум і зелений коктейль

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. ГОЛОД

Інтервальне голодування: паличка виручалочка для тих, хто переїв, і тих, хто встиг розгойдати інсулін частими прийомами вуглеводів. Чим вище інсулін, тим вище апетит і більше набряків.

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Голод 16/8 або навіть 18/6 зупинить пекельну інсулінову машину, зніме набряк, розвантажить шлунково-кишковий тракт і знизить апетит.