Як швидко відновитися після свят: 5 головних пунктів
Якщо ви своєму тілу підкинули роботи на святах - треба б йому допомогти? Як вважаєте? Іноді обов'язково треба розслабитися і порушити всі закони ЗСЖ. Головне - вчасно зупинитися і швиденько прибрати наслідки.
Нутриціолог Євгенія Колодкіна назвала в Instagram головні кроки, які допоможуть вам швидко відновитися після свят.
1. ОЛУЖНЕННЯ
Зняти закислення і відновити кисло-лужну рівновагу. Алкоголь і м'ясо, цукор і глютен закисляють внутрішні середовища.
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Найкраще олужнює магній, якщо у вас є, тимчасово підніміть дозування до 800 мг.
Якщо немає, пийте по 1 л магнієвої води Донат 3 дні
+ кокосова вода
+ вода з огірком і лимоном
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Ілюстративне фото (pexels.com)
2. ВИДАЛЕННЯ
Пропоную дієту різного рівня складності з видаленням самих злісних руйнівників здоров'я
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1 рівень: видалення алкоголю та цукру
2: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки
3: Видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів
4: видалення алкоголю, цукру, глютену, випічки, кави, молочки і сирів, червоного м'яса, пасльонових (всіх овочів, що містять насіння)
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Такої дієти дотримуватися хоча б 7 днів.
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3. ДЕТОКСИКАЦІЯ
Налагодити лімфо і жовчовідтік: дати рух двом головним детокс-рідинам. Саме вони забирають з тіла більшу частину токсичних речовин.
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- Для лімфотоку: вода + корінь солодки
- Для жовчотоку: гаряча вода натщесерце + лецитин + таурин ( або дибікор з аптеки)
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4. МІКРОБІОТА
Обов'язково потрібно допомогти кишечнику. Для цього кожен день з'їдайте хоча б одну порцію свіжих овочів
+ зранку хлорофіл
+ на ніч псілліум і зелений коктейль
Ілюстративне фото (pexels.com)
5. ГОЛОД
Інтервальне голодування: паличка виручалочка для тих, хто переїв, і тих, хто встиг розгойдати інсулін частими прийомами вуглеводів. Чим вище інсулін, тим вище апетит і більше набряків.
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Голод 16/8 або навіть 18/6 зупинить пекельну інсулінову машину, зніме набряк, розвантажить шлунково-кишковий тракт і знизить апетит.
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