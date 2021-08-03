Чизкейк для похудения: простой видеорецепт от Аниты Луценко

Известный тренер Анита Луценко опубликовала рецепт вкусного десерта, который можно приготовить без особых усилий - да не просто приготовить, а еще и похудеть.

Пошаговый видеоролик эксперт по похудению выложила на своей странице в Instagram .

Ко всем ингредиентам тренер рекомендует добавить чудо-упражнение и зарядиться мотивацией.

"Знаете, как это работает? Готовишь сама - как минимум в момент приготовления ты не ешь. После 2 и 4 пункта приготовления не забудь сделать по 20 махов ногами назад, включив ягодицы. Все время, пока готовишь, держи осанку и держи подтянутыми "интимные мышцы", - рассказала Луценко.

Сам рецепт представлен в удобном видеоформате с пошаговым описанием так, что справится даже ленивый. Чизкейк и многие другие вкусные, легкие в приготовлении рецепты вошли в видеоверсию популярной кулинарной книги тренера Аниты Луценко и кулинара Катерины Андреевой "Сделаем это по-быстрому!"

"Что такое видеоверсия книги? Это закрытый аккаунт в инстаграме, который содержит все главы книги и рецепты в формате коротких видео с пошаговым выполнением, полным описанием ингредиентов, полезной информацией о заморозке и хранении заготовок. Целых 125 классных рецептов", - пишет Анита.