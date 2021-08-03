ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Чизкейк для похудения: простой видеорецепт от Аниты Луценко

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 08:34
Чизкейк для похудения: простой видеорецепт от Аниты Луценко Анита Луценко (фото: пресс-служба)
Автор: Марина Настевич

Известный тренер Анита Луценко опубликовала рецепт вкусного десерта, который можно приготовить без особых усилий - да не просто приготовить, а еще и похудеть.

Пошаговый видеоролик эксперт по похудению выложила на своей странице в Instagram.

Ко всем ингредиентам тренер рекомендует добавить чудо-упражнение и зарядиться мотивацией.

"Знаете, как это работает? Готовишь сама - как минимум в момент приготовления ты не ешь. После 2 и 4 пункта приготовления не забудь сделать по 20 махов ногами назад, включив ягодицы. Все время, пока готовишь, держи осанку и держи подтянутыми "интимные мышцы", - рассказала Луценко.

Сам рецепт представлен в удобном видеоформате с пошаговым описанием так, что справится даже ленивый. Чизкейк и многие другие вкусные, легкие в приготовлении рецепты вошли в видеоверсию популярной кулинарной книги тренера Аниты Луценко и кулинара Катерины Андреевой "Сделаем это по-быстрому!"

"Что такое видеоверсия книги? Это закрытый аккаунт в инстаграме, который содержит все главы книги и рецепты в формате коротких видео с пошаговым выполнением, полным описанием ингредиентов, полезной информацией о заморозке и хранении заготовок. Целых 125 классных рецептов", - пишет Анита.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться.

Читайте LITE в Google News
Анита Луценко похудение Здоровое питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцев разводят на деньги с помощью известных личностей: схема совершенно новой аферы
Украинцев разводят на деньги с помощью известных личностей: схема совершенно новой аферы