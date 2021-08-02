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Полезные калории: нурициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться

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Понедельник 02 августа 2021 08:38
Полезные калории: нурициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Из всех мифов о питании, миф о калориях - один из самых распространенных. Идея мифа: калории - самая важная часть питания, и источники этих калорий не имеют значения.

Так ли это, рассказала в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.

Неважно, съедаете ли 100 калорий конфет или брокколи, они одинаково повлияют на вес.

Правда, что все калории имеют одинаковое количество энергии. Одна калория содержит 4 184 Джоулей энергии. В этом смысле любая калория из любого источника - это калория.

Полезные калории: нурициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но не все так просто. Тело - это сложная биохимическая система со сложными процессами, регулирующими энергетический баланс. Разные продукты питания проходят разные биохимические пути.

Еще более важным является тот факт, что различные продукты и макроэлементы оказывают сильное влияние на гормоны и центры мозга, которые контролируют голод и пищевое поведение. Пища может иметь огромное влияние на биологические процессы, которые определяют, когда, что и сколько вы едите.

Разные продукты по-разному влияют на чувство сытости. Это означает, что некоторые продукты дадут большее чувство сытости.

Полезные калории: нурициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме того, на одних продуктах переедать намного легче, чем на других. Например, легко съесть 500 калорий из мороженого, в то время как придется заставить себя съесть 500 калорий из яиц и брокколи. Наглядный пример того, как выбор продуктов может иметь влияние на общее количество потребляемых калорий.

Существует много факторов, определяющих ценность сытости различных продуктов, которая измеряется по шкале - индекс сытости.

Полезные калории: нурициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Индекс сытости - это показатель способности пищевых продуктов уменьшать чувство голода, увеличивать чувство сытости и снижать потребление калорий в течение следующих нескольких часов.

Если вы едите продукты с низким индексом сытости, вы будете голоднее и в конечном итоге будете есть больше. Если вы выберете продукты с высоким индексом сытости, вы, в конечном итоге, будете меньше есть и как результат - худеть.

Пример продуктов с высоким индексом сытости: вареный картофель, говядина, яйца, бобы и фрукты.

Продукты с низким индексом: пончики и пирожные, печенье, конфеты, хлеб обычный.

Очевидно, что то, что вы выберете в долгосрочной перспективе существенно повлияет на ваш энергетический баланс.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, как питаться в жару.

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