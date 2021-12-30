Датский новогодний салат: нутрициолог рассказала, чем накормить гостей-вегетарианцев

Селедка под шубой и оливье – конечно, вкусные блюда, но что нам мешает поставить на стол также еще и что-то простое, вкусное да еще и полезное?

И родные, и гости оценят салат, рецептом которого поделилась в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.

"Этот салат прекрасно подходит к любой птице или к мясу, а если вы вегетарианец или веган, то можете добавить к этому салату зеленые соевые бобы или нут – и получится отличное полноценное блюдо для вегетарианцев", – посоветовала Катерина. Современная версия новогоднего датского салата из кейла и красной капусты с ягодами: рецепт Ингредиенты на 4-6 порций: 6 горстей мелко порезанного кейла (без стеблей – только листья),

1/4 маленького кочана красной капусты,

1 большой апельсин,

150 грамм голубики,

150 грамм ежевики,

100 грамм (примерно 4 горсти) винограда (лучше без косточек),

зерна 1/2 граната,

2 ст. л. оливкового масла,

100 грамм грецких орехов,

соль и свежемолотый перец по вкусу. Внести разнообразие в праздничный ужин (фото: instagram.com/food4vita)⠀ Приготовление: Всю капусту (кейл и красную капусту) мелко порежьте и перемешайте. В отдельной миске смешайте масло, соль и перец. Апельсины почистьте и мелко порежьте полукольцами. Перемешайте капусту с апельсинами и гранатовыми зернами, заправив маслом. Еще раз хорошо перемешайте (сок апельсина и гранатовые косточки должны хорошо перемешаться, чтобы их сок распределился по всему салату). Крупно порубите орехи ножом. Посыпьте салат орехами, виноградом и ягодами (перемешивать уже не надо) и подавайте. Приятного праздничного аппетита!