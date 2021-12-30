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Датский новогодний салат: нутрициолог рассказала, чем накормить гостей-вегетарианцев

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Четверг 30 декабря 2021 19:03
Датский новогодний салат: нутрициолог рассказала, чем накормить гостей-вегетарианцев Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Селедка под шубой и оливье – конечно, вкусные блюда, но что нам мешает поставить на стол также еще и что-то простое, вкусное да еще и полезное?

И родные, и гости оценят салат, рецептом которого поделилась в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.

"Этот салат прекрасно подходит к любой птице или к мясу, а если вы вегетарианец или веган, то можете добавить к этому салату зеленые соевые бобы или нут – и получится отличное полноценное блюдо для вегетарианцев", – посоветовала Катерина.

Современная версия новогоднего датского салата из кейла и красной капусты с ягодами: рецепт

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • 6 горстей мелко порезанного кейла (без стеблей – только листья),
  • 1/4 маленького кочана красной капусты,
  • 1 большой апельсин,
  • 150 грамм голубики,
  • 150 грамм ежевики,
  • 100 грамм (примерно 4 горсти) винограда (лучше без косточек),
  • зерна 1/2 граната,
  • 2 ст. л. оливкового масла,
  • 100 грамм грецких орехов,
  • соль и свежемолотый перец по вкусу.

Датский новогодний салат: нутрициолог рассказала, чем накормить гостей-вегетарианцевВнести разнообразие в праздничный ужин (фото: instagram.com/food4vita)⠀

Приготовление:

  1. Всю капусту (кейл и красную капусту) мелко порежьте и перемешайте.
  2. В отдельной миске смешайте масло, соль и перец.
  3. Апельсины почистьте и мелко порежьте полукольцами.
  4. Перемешайте капусту с апельсинами и гранатовыми зернами, заправив маслом.
  5. Еще раз хорошо перемешайте (сок апельсина и гранатовые косточки должны хорошо перемешаться, чтобы их сок распределился по всему салату).
  6. Крупно порубите орехи ножом.
  7. Посыпьте салат орехами, виноградом и ягодами (перемешивать уже не надо) и подавайте.

Приятного праздничного аппетита!

Раньше нутрициолог рассказала, как почистить печень в домашних условиях.

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