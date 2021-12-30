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Датський новорічний салат: нутриціолог розповіла, чим нагодувати гостей-вегетаріанців

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Четвер 30 грудня 2021 19:03
Датський новорічний салат: нутриціолог розповіла, чим нагодувати гостей-вегетаріанців Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Оселедець під шубою і олів'є, звичайно є смачними стравами, але що нам заважає поставити на стіл також ще й щось просте, смачне та ще й корисне?

І рідні, і гості оцінять салат, рецептом якого поділилася в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.

"Цей салат прекрасно підходить до будь-якої птиці або до м'яса, а якщо ви вегетаріанець або веган, то можете додати до цього салату зелені соєві боби або нут – і вийде відмінне повноцінне блюдо для вегетаріанців", – порадила Катерина.

Сучасна версія новорічного дантського салату з кейла і червоної капусти з ягодами: рецепт

Інгредієнти на 4-6 порцій:

  • 6 жмень дрібно порізаного кейла (без стебел, тільки листя),
  • 1/4 маленького качана червоної капусти,
  • 1 великий апельсин,
  • 150 грам лохини,
  • 150 грам ожини,
  • 100 грам (приблизно 4 жмені) винограду (краще без кісточок),
  • зерна 1/2 граната,
  • 2 ст. л. оливкової олії,
  • 100 грам волоських горіхів,
  • сіль і мелений перець за смаком.

Датський новорічний салат: нутриціолог розповіла, чим нагодувати гостей-вегетаріанцівВнести різноманітність у святкову вечерю (фото: instagram.com/food4vita)⠀

Приготування:

  1. Всю капусту (кейл і червону капусту) дрібно поріжте і перемішайте.
  2. В окремій мисці змішайте масло, сіль і перець.
  3. Апельсини почистіть і дрібно поріжте півкільцями.
  4. Перемішайте капусту з апельсинами і гранатовими зернами, заправивши маслом.
  5. Ще раз добре перемішайте (сік апельсина і гранатові кісточки повинні добре перемішати, щоб їх сік розподілився по всьому салату).
  6. Крупно порубати горіхи ножем.
  7. Посипте салат горіхами, виноградом і ягодами (перемішувати вже не треба) і подавайте.

Приємного святкового апетиту!

Раніше нутриціолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовах.

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