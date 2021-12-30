Датський новорічний салат: нутриціолог розповіла, чим нагодувати гостей-вегетаріанців

Оселедець під шубою і олів'є, звичайно є смачними стравами, але що нам заважає поставити на стіл також ще й щось просте, смачне та ще й корисне?

І рідні, і гості оцінять салат, рецептом якого поділилася в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.

"Цей салат прекрасно підходить до будь-якої птиці або до м'яса, а якщо ви вегетаріанець або веган, то можете додати до цього салату зелені соєві боби або нут – і вийде відмінне повноцінне блюдо для вегетаріанців", – порадила Катерина. Сучасна версія новорічного дантського салату з кейла і червоної капусти з ягодами: рецепт Інгредієнти на 4-6 порцій: 6 жмень дрібно порізаного кейла (без стебел, тільки листя),

1/4 маленького качана червоної капусти,

1 великий апельсин,

150 грам лохини,

150 грам ожини,

100 грам (приблизно 4 жмені) винограду (краще без кісточок),

зерна 1/2 граната,

2 ст. л. оливкової олії,

100 грам волоських горіхів,

сіль і мелений перець за смаком. Внести різноманітність у святкову вечерю (фото: instagram.com/food4vita)⠀ Приготування: Всю капусту (кейл і червону капусту) дрібно поріжте і перемішайте. В окремій мисці змішайте масло, сіль і перець. Апельсини почистіть і дрібно поріжте півкільцями. Перемішайте капусту з апельсинами і гранатовими зернами, заправивши маслом. Ще раз добре перемішайте (сік апельсина і гранатові кісточки повинні добре перемішати, щоб їх сік розподілився по всьому салату). Крупно порубати горіхи ножем. Посипте салат горіхами, виноградом і ягодами (перемішувати вже не треба) і подавайте. Приємного святкового апетиту!