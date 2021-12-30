Датський новорічний салат: нутриціолог розповіла, чим нагодувати гостей-вегетаріанців
Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Оселедець під шубою і олів'є, звичайно є смачними стравами, але що нам заважає поставити на стіл також ще й щось просте, смачне та ще й корисне?
І рідні, і гості оцінять салат, рецептом якого поділилася в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.
"Цей салат прекрасно підходить до будь-якої птиці або до м'яса, а якщо ви вегетаріанець або веган, то можете додати до цього салату зелені соєві боби або нут – і вийде відмінне повноцінне блюдо для вегетаріанців", – порадила Катерина.
Сучасна версія новорічного дантського салату з кейла і червоної капусти з ягодами: рецепт
Інгредієнти на 4-6 порцій:
- 6 жмень дрібно порізаного кейла (без стебел, тільки листя),
- 1/4 маленького качана червоної капусти,
- 1 великий апельсин,
- 150 грам лохини,
- 150 грам ожини,
- 100 грам (приблизно 4 жмені) винограду (краще без кісточок),
- зерна 1/2 граната,
- 2 ст. л. оливкової олії,
- 100 грам волоських горіхів,
- сіль і мелений перець за смаком.
Внести різноманітність у святкову вечерю (фото: instagram.com/food4vita)⠀
Приготування:
- Всю капусту (кейл і червону капусту) дрібно поріжте і перемішайте.
- В окремій мисці змішайте масло, сіль і перець.
- Апельсини почистіть і дрібно поріжте півкільцями.
- Перемішайте капусту з апельсинами і гранатовими зернами, заправивши маслом.
- Ще раз добре перемішайте (сік апельсина і гранатові кісточки повинні добре перемішати, щоб їх сік розподілився по всьому салату).
- Крупно порубати горіхи ножем.
- Посипте салат горіхами, виноградом і ягодами (перемішувати вже не треба) і подавайте.
Приємного святкового апетиту!
Раніше нутриціолог розповіла, як почистити печінку в домашніх умовах.