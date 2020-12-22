Дайте себе время: специалист рассказала, что делать, если планы не строятся и все валится из рук
Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала не забывать о пользе специй и трав в зимний период. Часто, уверена специалистка, если они есть в домашней аптечке, лекарства даже не потребуются.
Также Андреева рассказала о пользе планирования и постановления целей наперед, что особенно актуально сейчас, в предновогоднее время. Но, она подчеркнула, что иногда, если все валится из рук и планы не работают, стоит все на время... отпустить.
"Когда планы не строятся, сама природа приглашает к затишью. Психологи, блогеры и бизнесмены часто говорят о важности планирования и важности постановки целей.
Мы соглашаемся, берем листок и… ничего не получается. Мы ругаем себя, что не можем даже составить список своих собственных целей и намерений, забывая, что мы все индивидуальны и находимся в разных состояниях", - отметила Андреева.
Возможно, ваш личный цикл сейчас привел вас не к этапу планирования достижений, а к этапу тишины, когда пришло время прочувствовать и обдумать ваши прошлые цели, решить, достигнуты ли они и до сих пор ли они для вас важны, отметила Надежда.
"Прислушайтесь к себе и своим глубинным желаниям. Истинные цели и намерения раскрывают себя, когда мы готовы слушать свое сердце. Дайте себе время и разрешение. Прислушайтесь к интуиции.
Не вините себя, если планы не идут (фото: pixabay.com)
- Не страшно, если ваш огонек мотивации не сверкает прямо сейчас.
- Не страшно, если вы чувствуете потребность что-то поменять, но пока не понимаете, как и что именно.
- Не страшно, если у вас не получается делать, как надо или как советуют другие.
- Не страшно, если вы еще возвращаетесь в старые паттерны.
- Не страшно, если вы боитесь перемен или боитесь застрять там, где сейчас.
- Не страшно, если вы чувствуете себя другой, одинокой белой вороной.
- Не страшно, если вы мечтаете больше, чем делаете.
- Не страшно, если вы делаете ошибки.
- Не страшно, если вам неинтересно со старыми друзьями, а новых пока не нашли.
- Не страшно, если вы откладываете и непродуктивно используете время.
- Это все может быть просто знак, что вам нужно расслабиться, сфокусироваться на том, чтобы просто побыть, а не делать что-то без вдохновения или из состояния истощения.
- Возможно, вам надо просто отдохнуть и побаловать себя, выспаться и понежится без органайзеров и будильников, а с дневником мечтаний.
- Погуляйте, послушайте музыку и поделайте йогу-нидру, почитайте художественную книгу или просто насладитесь здесь и сейчас", - посоветовала Андреева.
Она напомнила, что, по Аюрведе, когда человек восполняет свои силы, у него рождается вдохновение - это элемент Воздуха. За ним последует искра желания и тяга планировать - Огонь. Ее нужно заземлить четкими процессами и практиками - элемент Земли. Но не стоит никогда забывать поддерживать элемент отдыха - Воды - в гармонии.
Напомним, Надя Андреева посоветовала список продуктов, которые стоит есть в сезон холодов.