Дайте себе время: специалист рассказала, что делать, если планы не строятся и все валится из рук

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала не забывать о пользе специй и трав в зимний период. Часто, уверена специалистка, если они есть в домашней аптечке, лекарства даже не потребуются.

Также Андреева рассказала о пользе планирования и постановления целей наперед, что особенно актуально сейчас, в предновогоднее время. Но, она подчеркнула, что иногда, если все валится из рук и планы не работают, стоит все на время... отпустить.

"Когда планы не строятся, сама природа приглашает к затишью. Психологи, блогеры и бизнесмены часто говорят о важности планирования и важности постановки целей.

Мы соглашаемся, берем листок и… ничего не получается. Мы ругаем себя, что не можем даже составить список своих собственных целей и намерений, забывая, что мы все индивидуальны и находимся в разных состояниях", - отметила Андреева.



Возможно, ваш личный цикл сейчас привел вас не к этапу планирования достижений, а к этапу тишины, когда пришло время прочувствовать и обдумать ваши прошлые цели, решить, достигнуты ли они и до сих пор ли они для вас важны, отметила Надежда.



"Прислушайтесь к себе и своим глубинным желаниям. Истинные цели и намерения раскрывают себя, когда мы готовы слушать свое сердце. Дайте себе время и разрешение. Прислушайтесь к интуиции.

Не вините себя, если планы не идут (фото: pixabay.com)

Не страшно, если ваш огонек мотивации не сверкает прямо сейчас.

Не страшно, если вы чувствуете потребность что-то поменять, но пока не понимаете, как и что именно.

Не страшно, если у вас не получается делать, как надо или как советуют другие.

Не страшно, если вы еще возвращаетесь в старые паттерны.

Не страшно, если вы боитесь перемен или боитесь застрять там, где сейчас.

Не страшно, если вы чувствуете себя другой, одинокой белой вороной.

Не страшно, если вы мечтаете больше, чем делаете.

Не страшно, если вы делаете ошибки.

Не страшно, если вам неинтересно со старыми друзьями, а новых пока не нашли.

Не страшно, если вы откладываете и непродуктивно используете время.

Это все может быть просто знак, что вам нужно расслабиться, сфокусироваться на том, чтобы просто побыть, а не делать что-то без вдохновения или из состояния истощения.

Возможно, вам надо просто отдохнуть и побаловать себя, выспаться и понежится без органайзеров и будильников, а с дневником мечтаний.

Погуляйте, послушайте музыку и поделайте йогу-нидру, почитайте художественную книгу или просто насладитесь здесь и сейчас", - посоветовала Андреева.

Она напомнила, что, по Аюрведе, когда человек восполняет свои силы, у него рождается вдохновение - это элемент Воздуха. За ним последует искра желания и тяга планировать - Огонь. Ее нужно заземлить четкими процессами и практиками - элемент Земли. Но не стоит никогда забывать поддерживать элемент отдыха - Воды - в гармонии.

Напомним, Надя Андреева посоветовала список продуктов, которые стоит есть в сезон холодов.