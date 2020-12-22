Дайте собі час: спеціаліст розповіла, що робити, якщо плани не будуються і все валиться з рук

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, нещодавно порадила не забувати про користь спецій і трав у зимовий період. Часто, впевнена спеціалістка, якщо вони є в домашній аптечці, ліки навіть не потрібні.

Також Андрєєва розповіла про користь планування та постановок цілей наперед, що особливо актуально зараз, у передноворічний час. Але, вона підкреслила, що іноді, коли все валиться з рук і плани не працюють, варто все на час... відпустити.

"Коли плани будуються, сама природа запрошує до затишшя. Психологи, блогери і бізнесмени часто говорять про важливість планування і важливість постановки цілей.

Ми погоджуємося, беремо листок і... нічого не виходить. Ми лаємо себе, що не можемо навіть скласти список своїх власних цілей і намірів, забуваючи, що ми всі індивідуальні і знаходимося в різних станах", - зазначила Андрєєва.



Можливо, ваш особистий цикл зараз привів вас не до етапу планування досягнень, а до етапу тиші, коли прийшов час відчути і обдумати ваші минулі цілі, вирішити, чи досягнуті вони і досі вони для вас важливі, зазначила Надія.



"Прислухайтеся до себе і своїх глибинних бажаннь. Справжні цілі і наміри розкривають себе, коли ми готові слухати своє серце. Дайте собі час і дозвіл. Прислухайтеся до інтуїції.

Не звинувачуйте себе, якщо плани не йдуть (фото: pixabay.com)

Не страшно, якщо ваш вогник мотивації не виблискує прямо зараз.

Не страшно, якщо ви відчуваєте потребу щось змінити, але поки не розумієте, як і що саме.

Не страшно, якщо у вас не виходить робити, як треба або як радять інші.

Не страшно, якщо ви повертаєтеся в старі патерни.

Не страшно, якщо ви боїтеся змін або боїтеся застрягти там, де зараз.

Не страшно, якщо ви відчуваєте себе іншою, одинокіою білою вороною.

Не страшно, якщо ви мрієте більше, ніж робите.

Не страшно, якщо ви робите помилки.

Не страшно, якщо вам нецікаво зі старими друзями, а нових поки що не знайшли.

Не страшно, якщо ви відкладаєте і непродуктивно використовуєте час.

Це все може бути просто знак, що вам потрібно розслабитися, зосередитися на тому, щоб просто побути, а не робити щось без натхнення або зі стану виснаження.

Можливо, вам треба просто відпочити і побалувати себе, виспатися і поніжитися без органайзерів і будильників, а з щоденником мрій.

Погуляйте, послухайте музику і поробіть йогу-нідру, почитайте художню книгу або просто насолодитеся тут і зараз", - порадила Андрєєва.

Вона нагадала, що, за Аюрведою, коли людина поповнює свої сили, у неї народжується натхнення - це елемент Повітря. За ним піде іскра бажання і потяг планувати - Вогонь. Її потрібно заземлити чіткими процесами і практиками - елемент Землі. Але не варто ніколи забувати підтримувати елемент відпочинку - Води - в гармонії.

Нагадаємо, Надя Андрєєва порадила список продуктів, які варто їсти в сезон холодів.