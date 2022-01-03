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Что делать, если вы переели на праздники: памятка от нутрициолога

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Понедельник 03 января 2022 09:48
Что делать, если вы переели на праздники: памятка от нутрициолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В праздники мы меньше двигаемся и больше едим. На то они и праздники. Все же никуда не деться от того, что вкусная еда - это радость и удовольствие. Так что переедания не избежать.

Для тех, кто весь год старался следить за питанием и весом, утро после переедания равно желанию спрыгнуть с крыши. Начинается самобичевание, ненависть к себе, хочется все бросить, считаешь себя слабачкой.

Чтобы такого с вами не произошло и вы не испортили себе послепраздничные дни, нутрициолог Надежда Пахирко подготовила в Instagram памятку о том, что делать после переедания, чтобы урон был минимальным.

Девочки, никогда не вините и не ругайте себя за то, что переели, если это, конечно, не каждый день. Иногда-то можно! Тем более в новогоднюю ночь.

Тем более, что ничего с вашим весом не произойдет за один день! Самое главное - утром НЕ ВЗВЕШИВАТЬСЯ! Чтобы не портить себе настроение. Плюс-то вы увидите немаленький!

  • Вода в вашем организме задержится. И эта цифра может измеряться в нескольких литрах.
  • Пища в таком количестве не успеет перевариться и усвоиться за ночь, т.к. ночью кишечник почти спит. И на весах будет плюсом еда со вчерашнего застолья, которая еще в вас!
  • Ну и немного жирка, конечно, отложится.


Допустим, вы съели 1000 лишних калорий. 1 г набранного жира - это 7.5 ккал. 1000 ккал / 7.5 = 133 г жира. Это максимум! И не стоит из-за такого переживать. Давайте перестанем паниковать и ненавидеть себя за такие случаи!

Помните 3 правила:

1. Чтобы это было РЕДКО. А не регулярно по пятницам или каждый вечер.

2. Не взвешиваемся утром! Бережем нервы. Нормально - встать на весы через 3-4 дня после переедания.

3. Сразу встаем на правильные рельсы. Не уходим в загул и не доедаем новогодние салаты. Утром включаем здоровое питание по режиму, тренировки, пьем МНОГО воды.

Что делать, если вы переели на праздники: памятка от нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Пища переварится, водичка выйдет, и ваш вес нормализуется.

Еще несколько советов:

  • Помогите кишечнику. Не мезимом! Ешьте больше свежих овощей, зелени и цельнозерновых продуктов. Так вы быстрее освободитесь от последствий застолья.
  • Больше двигайтесь. Не лежите перед телевизором. Сходите на горку, каток или покатайтесь на лыжах.

Что делать, если вы переели на праздники: памятка от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Старайтесь плавно вернуться к прежнему режиму и питанию.

Напомним, что ранее нурициолог Светлана Никитчук рассказала, как восстановиться после праздников.

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