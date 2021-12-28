Эти десять продуктов продлевают молодость: нутрициолог дала список на каждый день
Какая девушка (да и не только девушка!) не мечтает о волшебном эликсире молодости? Выпил – и помолодел лет на 10-15!
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, что, по ее мнению, если бы такое средство и существовало, тогда люди не ценили бы свое здоровье и не заботились о нем.
Оливковое масло (фото: pexels.com)
"Такой таблетки, пилюли или волшебного эликсира нет, поэтому молодость имеет слишком высокую цену и, главное, после определенного возраста достается она трудом!
Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью", – рассказала нутрициолог.
Полезные жиры (фото: pexels.com)
Топ-10 продуктов для продления молодости⠀
- Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.
- Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.
- Оливковое масло.
- Черника – один из лучших антиоксидантов.
- Шпинат.
- Зеленый чай.
- Томаты.
- Красный сладкий перец.
- Брокколи.
- Горький шоколад.
Еще важные правила:
- Тщательное пережевывание.
- Предпочтение запеканию или приготовлению еды на пару.
- Разнообразие в питании.⠀
Раньше нутрициолог назвала продукты, которые ощелачивают организм, лучшее на обед.