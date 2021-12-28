Эти десять продуктов продлевают молодость: нутрициолог дала список на каждый день

Какая девушка (да и не только девушка!) не мечтает о волшебном эликсире молодости? Выпил – и помолодел лет на 10-15!

Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, что, по ее мнению, если бы такое средство и существовало, тогда люди не ценили бы свое здоровье и не заботились о нем.

Оливковое масло (фото: pexels.com)

"Такой таблетки, пилюли или волшебного эликсира нет, поэтому молодость имеет слишком высокую цену и, главное, после определенного возраста достается она трудом!

Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью", – рассказала нутрициолог.

Полезные жиры (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктов для продления молодости⠀

Грецкий орех – контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга.

– контролирует уровень холестерина и помогает работе мозга. Омега-3 (лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний.

(лосось) – снижает риск сердечно сосудистых-заболеваний. Оливковое масло.

Черника – один из лучших антиоксидантов.

– один из лучших антиоксидантов. Шпинат.

Зеленый чай.

Томаты.

Красный сладкий перец.

Брокколи.

Горький шоколад.

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