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Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен день

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Вівторок 28 грудня 2021 10:01
Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен день Юлія Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Тетяна Турчанікова

Яка дівчина (та й не тільки дівчина!) не мріє про чарівний еліксир молодості? Випив – і помолодшав років на 10-15!

Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram розповіла, що, на її думку, якби такий засіб і існував, тоді люди не цінували б своє здоров'я і не дбали про нього.

Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен деньМаслинове масло (фото: pexels.com)

"Такої таблетки, пігулки або чарівного еліксиру немає, тому молодість має занадто високу ціну і, головне, після певного віку дістається вона працею!

Щоб шкіра зберігала шовковистість і еластичність, потрібно посилено працювати, а якщо генетика так собі, потрібно працювати подвійно. На щастя, є чарівні продукти, які допомагають нам у гонитві за молодістю", – розповіла нутриціолог.

Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен деньКорисні жири (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктів для продовження молодості⠀

  • Волоський горіх - контролює рівень холестерину і допомагає роботі мозку.
  • Омега-3 (лосось) - знижує ризик серцево судинних-захворювань.
  • Маслинове масло.
  • Чорниця - один з кращих антиоксидантів.
  • Шпинат.
  • Зелений чай.
  • Томат.
  • Червоний солодкий перець.
  • Броколі.
  • Гіркий шоколад.

Ще важливі правила:

  1. Ретельне пережовування.
  2. Перевагу запіканню або приготування їжі на пару.
  3. Різноманітність в харчуванні.⠀

Раніше нутриціолог назвала продукти, які олужують організм, найкраще на обід.

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Здорове харчування Здорова їжа
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