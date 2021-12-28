Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен день
Яка дівчина (та й не тільки дівчина!) не мріє про чарівний еліксир молодості? Випив – і помолодшав років на 10-15!
Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram розповіла, що, на її думку, якби такий засіб і існував, тоді люди не цінували б своє здоров'я і не дбали про нього.
Маслинове масло (фото: pexels.com)
"Такої таблетки, пігулки або чарівного еліксиру немає, тому молодість має занадто високу ціну і, головне, після певного віку дістається вона працею!
Щоб шкіра зберігала шовковистість і еластичність, потрібно посилено працювати, а якщо генетика так собі, потрібно працювати подвійно. На щастя, є чарівні продукти, які допомагають нам у гонитві за молодістю", – розповіла нутриціолог.
Корисні жири (фото: pexels.com)
Топ-10 продуктів для продовження молодості⠀
- Волоський горіх - контролює рівень холестерину і допомагає роботі мозку.
- Омега-3 (лосось) - знижує ризик серцево судинних-захворювань.
- Маслинове масло.
- Чорниця - один з кращих антиоксидантів.
- Шпинат.
- Зелений чай.
- Томат.
- Червоний солодкий перець.
- Броколі.
- Гіркий шоколад.
Ще важливі правила:
- Ретельне пережовування.
- Перевагу запіканню або приготування їжі на пару.
- Різноманітність в харчуванні.⠀
Раніше нутриціолог назвала продукти, які олужують організм, найкраще на обід.