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Детокс и два литра воды в день: нутрициолог назвала мифы о питании, которые могут навредить

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Понедельник 15 ноября 2021 19:01
Детокс и два литра воды в день: нутрициолог назвала мифы о питании, которые могут навредить Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Существует множество мифов о питании, которым мы все привыкли верить, но на деле они не такие уж эффективные.

Нутрициолог Анна Макарована рассказала в своем Instagram, что эти мифы необоснованны, а значит, не приведут к результату. Более того: в отдельных случаях могут даже навредить.

Детокс и два литра воды в день: нутрициолог назвала мифы о питании, которые могут навредитьДва литра воды может быть многовато (фото: pexels.com)

Мифы о питании, которые могут навредить здоровью

  • После 18:00 ужинать - нежелательно.

Все решает общая суточная калорийность, а не время приема пищи.

  • Фрукты лучше всего есть до 16:00.

К вечеру гликогеновые запасы организма переполнены (переедание и гиподинамия) и по теории мифа фрукты пойдут в жир. Но при избытке ккал после 16:00 может пойти в жировое депо все, почему тогда только фрукты нельзя есть после 16:00?

  • Сахар и соль - "белая смерть", от них все болезни.

Негативно сказывается избыток в рационе сахара и соли, как и избыток всего другого. Норма добавленного сахара до 10% от суточной калорийности, соли до 5 г в сутки ничем нам не грозит.

  • 2,5 литра воды - суточная норма для каждого.

В сутки человек теряет жидкость (через почки, кожу, легкие, кишечник). Безусловно, потери нужно восполнять. Но мы получаем жидкость из пищи и в результате окисления БЖУ. Овощи / фрукты содержат 90 % воды, мясо / рыба 70-80 %. И это не считая напитков, которые мы употребляем.

  • Существуют продукты, помогающие сжигать жир (ананас, сельдерей, грейпфрут).

Не существует в природе продуктов, которые бы влияли на уменьшение жировых запасов, чтобы там полезного они не содержали и сколько бы ккал на их переваривание организм не тратил.

Детокс и два литра воды в день: нутрициолог назвала мифы о питании, которые могут навредить

При сбалансированном питании детокс не понадобится (фото: pexels.com)

  • Белки и углеводы лучше есть раздельно.

Большинство продуктов, которые мы едим, содержат в своем составе все макронутриенты (БЖУ). В говядине и макаронах содержат БЖУ. В каждом отделе ЖКТ свой набор ферментов, который переваривает без труда все макронутриенты.

  • Мясо гниет в кишечнике.

Любая пища, которая попадает к нам в организм, не может где-то застревать, долго лежать и гнить, и гнить... Она проходит все этапы переваривания - и выходит через толстый кишечник.

  • Необходимо устраивать детокс своему организму.

Пища - это не токсины, и чистить ничего не нужно. Если только вы не отравились испорченным продуктом, тогда вам помогут не смузи, а медицинские препараты. У организма своя детокс-система, которую важно не захламлять курением и алкоголем, а поддерживать спортом, прогулками на свежем воздухе и сбалансированным рационом.

Раньше нутрициолог рассказала, как прийти к своему идеальному весу и удержать его.

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