Детокс і два літри води в день: нутриціолог назвала міфи про харчування, які можуть нашкодити

Існує безліч міфів про харчування, яким ми всі звикли вірити, але на ділі вони не такі вже й ефективні.

Нутриціолог Анна Макарована розповіла в своєму Instagram, що ці міфи - необгрунтовані, а значить, не приведуть до результату. Більш того: в окремих випадках можуть навіть нашкодити.

Два літри води може бути забагато (фото: pexels.com)

Міфи про харчування, які можуть нашкодити здоров'ю

Після 18:00 вечеряти - небажано.

Все вирішує загальна добова калорійність, а не час прийому їжі.

Фрукти найкраще їсти до 16:00.

До вечора глікогенові запаси організму переповнені (переїдання і гіподинамія) і по теорії міфу, фрукти підуть в жир. Але при надлишку ккал після 16:00 може піти в жирове депо все, чому тоді тільки фрукти не можна їсти після 16:00?

Цукор і сіль - "біла смерть", від них всі хвороби.

Негативно позначається надлишок в раціоні цукру і солі, як і надлишок всього іншого. Норма доданого цукру до 10 % від добової калорійності, солі до 5 г на добу нічим нам не загрожує.

2,5 літра води - добова норма для кожного.

У добу людина втрачає рідину (через нирки, шкіру, легені, кишечник). Безумовно, втрати потрібно заповнювати. Але ми отримуємо рідину з їжі і в результаті окислення БЖУ. Овочі / фрукти містять 90 % води, м'ясо / риба 70-80 %. І це не рахуючи напоїв, які ми вживаємо.

Існують продукти, що допомагають спалювати жир (ананас, селера, грейпфрут).

Не існує в природі продуктів, які б впливали на зменшення жирових запасів, щоб там корисного вони не містили і скільки б ккал на їх перетравлення організм не витрачав.

При збалансованому харчуванні детокс не знадобиться (фото: pexels.com)

Білки і вуглеводи краще їсти окремо.

Більшість продуктів, які ми їмо, містять в своєму складі всі макронутрієнти (БЖУ). У яловичині і макаронах містять БЖУ. У кожному відділі шлунково-кишкового тракту свій набір ферментів, який перетравлює без праці всі макронутрієнти.

М'ясо гниє в кишечнику.

Будь-яка їжа, яка потрапляє до нас в організм, не може десь застрявати, довго лежати і гнити, і гнити... Вона проходить всі етапи перетравлення - і виходить через товстий кишечник.

Необхідно влаштовувати детокс своєму організму.

Їжа - це не токсини, і чистити нічого не потрібно. Якщо тільки ви не отруїлися зіпсованим продуктом, тоді вам допоможуть не смузі, а медичні препарати. У організму своя детокс-система, яку важливо не захаращувати курінням і алкоголем, а підтримувати спортом, прогулянками на свіжому повітрі і збалансованим раціоном.